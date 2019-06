“México, potencia aún con aranceles”

AMLO señala que ya hay un plan ante el gravamen

CIUDAD DE MÉXICO.— “El gobierno convertirá a México en una potencia con dimensión social a pesar de la posible aplicación de aranceles de 5% por parte de la administración estadounidense a bienes mexicanos”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros ya tenemos un plan para ver que no se afecte, que no se empobrezca más a nuestro pueblo. Sigue en pie el compromiso de que vamos a mejorar las condiciones de vida y trabajo, aunque se apliquen esas medidas. Vamos a convertir a México en una potencia con dimensión social para que no haya miedo incertidumbre”, señaló ayer el mandatario durante una gira por Veracruz.

Sobre la posible aplicación del arancel, que podría alcanzar el 25% en octubre, BBVA Bancomer estimó en un análisis que la incertidumbre económica generada por los aranceles detendría la inversión de empresas manufactureras, lo que abre la posibilidad de una recesión económica en el país.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, afirmó que si el arancel propuesto por el gobierno estadounidense llega al 25%, el tipo de cambio rompería la barrera de los 23 dólares.

“La verdad es que el tipo de cambio va a estar muy sensible a noticias. Mi impresión es que si se confirman aranceles del 25%, sí vamos a ver un tipo de cambio por arriba de 23.50-24.00 pesos por dólar en algún punto de la segunda mitad del año”, dijo la economista.

Iría a los tribunales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México no renuncia a su derecho de asistir a instancias internacionales en caso de que Estados Unidos imponga aranceles a los productos mexicanos, pero por ahora ase apuesta al diálogo y llegar a acuerdos y compromisos.

“Si hace falta acudiríamos a tribunales internacionales como está contemplado en el tratado de libre comercio y en los acuerdos de las organizaciones internacionales del comercio, vamos a seguir impulsando nuestra economía”, expresó.—El Financiero

PesoResistencia

El presidente dice que el peso resistió la “lanzada” de Trump ante el anuncio de aranceles.

No fue mensaje fuerte

“Resistió el peso, aguantó. Sí hubo una depreciación, porque fue un mensaje fuerte, se elevó el dólar un poco, luego bajó y ahí está, resistió”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en el Museo Naval México.