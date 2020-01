México se “horneó” en 2019, el segundo año más cálido desde 1880

México se “horneó” en 2019, que fue el segundo año más cálido del mundo desde 1880, cuando se comenzó a llevar el registro de temperaturas, informa hoy miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En 2019, precisa, la temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica aumentó 0.95° Celsius (+1.71° Fahrenheit), solo 0.04° C (0.07 ° F) menos que la marca histórica de + 0.99° C (+1.78° F) establecida en 2016 y 0.02° C (0.04° F) mayor que el tercer valor más alto establecido en 2015 (+0.93° C / +1.67° F).

Además de los años 2016, 2019 y 2015, el “ranking” de los 10 años más cálidos de la Tierra desde que se comenzó a llevar el registro en 1880 se completa con 2017, 2018, 2014, 2010, 2005, 2013 y 1988.

En sus propias palabras, la NOAA señala que “los cinco años más cálidos en el registro de 1880-2019 han ocurrido todos desde 2015, mientras que nueve de los 10 años más cálidos han ocurrido desde 2005.

“El año 2019 marca el 43° año consecutivo (desde 1977) con temperaturas globales terrestres y oceánicas, al menos nominalmente, por encima del promedio del siglo XX.

La agencia estadounidense destaca que “la temperatura anual global ha aumentado a una tasa promedio de 0.07° C (0.13° F) por década desde 1880 y más del doble de esa tasa (+0.18° C / + 0.32° F) desde 1981.

“Para el período de 21 años que se considera un sustituto razonable para las condiciones preindustriales (1880–1900), la temperatura global de la tierra y el océano en 2019 fue de 2.07° F (1.15° C) por encima del promedio”.

