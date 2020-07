México subestima el número de muertes por Covid-19

México subestima enormemente su número de muertos por Covid-19, según un número creciente de estudios independientes que sugieren que hay decenas de miles de muertes por encima del conteo oficial, lo que pone en duda la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la pandemia ha sido domesticada

Hasta ayer viernes, México reportó oficialmente 283,511 infecciones y 29,189 muertes entre sus 129 millones de habitantes. Pero la verdadera imagen puede ser mucho peor.

Un estudio realizado por los investigadores independientes Mario Romero y Laurianne Despeghel muestra al menos 3,5 veces más muertes en la Ciudad de México que los datos oficiales, un recuento de unas 22,705 muertes sólo en la capital.

En otro, Raúl Rojas, profesor mexicano de inteligencia artificial en la Universidad de Berlín, calculó que México podría tener hasta 6 millones de casos y casi 78,000 muertes, casi tres veces el recuento oficial.

"Me parece increíble que en lugar de dar números, los estén ocultando para ocultar la gravedad de la situación", dijo.

Más de la mitad del promedio de muertes diarias por el virus en el mundo se encuentra ahora en América Latina, lo que lo convierte en uno de los centros mundiales de Covid-19. Brasil tiene el número oficial de muertes diarias más alto del mundo, pero con un promedio de 4.7 muertes nuevas por 1 millón de personas en la última semana, México y Brasil están codo con codo en proporción a la población.

México sólo cuenta casos y muertes que han sido confirmados por un laboratorio, y solo 610,495 personas han sido analizadas. En parte debido al bajo nivel de pruebas, alrededor del 67 por ciento de las pruebas arrojan resultados positivos, una indicación de que se están perdiendo muchos más casos.

Dr. Hugo López.Gatell, subsecretario de Salud y zar del coronavirus, afirma que no se oculta nada.- Foto de cnn.com

Las pruebas, pérdida de tiempo

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y zar del coronavirus, declaró que las pruebas masivas serían una pérdida de tiempo y dinero, y que la apelación de la Organización Mundial de la Salud a "prueba, prueba, prueba" se había entendido de manera "deformada, errónea y "distorsionado".

Pero sin pruebas y seguimiento sólidos, los expertos temen que México tenga dificultades para dominar cualquier nuevo brote a medida que se reabre la segunda economía más grande de América Latina.

El Dr. López-Gatell reconoció en una entrevista con el Washington Post que las muertes totales en la ciudad de México de marzo a mayo triplicaron el nivel habitual, según un estudio oficial pero aún no publicado. No se han concedido las solicitudes de entrevista de Financial Times.

Hasta que se publique ese estudio, o se publiquen los datos oficiales de mortalidad el próximo año, las estimaciones más cercanas disponibles provienen de Romero, desarrollador de software y analista de datos, y de Laurianne Despeghel, consultora en economía.

A partir de abril, en los últimos tres meses hay un aumento del 126% de muertes en Ciudad de México.- Foto de Getty

Aumento imparable

Hicieron un recuento de la cantidad de certificados de defunción emitidos en Ciudad de México desde el inicio de la pandemia, independientemente de la causa de la muerte, y encontraron un aumento del 126% en los últimos tres meses en comparación con el promedio del mismo período de 2016-18. Los datos oficiales sobre el total de muertes en 2019 aún no están disponibles.

Según su último recuento, publicado en la revista de noticias Nexos el 3 de julio, a fines de junio hubo un exceso de 22,705 muertes en la capital. Oficialmente, la Ciudad de México ha confirmado 6,642 muertes por coronavirus.

"En la última semana, tuvimos un exceso de mortalidad del 104%: el doble de personas que lo normal murieron en la Ciudad de México", destacó Laurianne Despeghel. Eso se compara con hasta el 219 por ciento hace cinco semanas. "Está bajando, pero todavía está alto".

En Ciudad de México, el exceso de muertes ha aumentado más lentamente que en algunas ciudades, como Nueva York, pero "aquí lleva más tiempo reducirlo", indicó Romero.

Metodología mortal

Dado que las metodologías de los países para informar las muertes de Covid-19 difieren ampliamente, David Spiegelhalter, profesor de comprensión pública del riesgo en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, describe el seguimiento del exceso de muertes como "la única comparación imparcial que puede hacer entre diferentes países".

Sin embargo, el presidente López Obrador, quien inicialmente minimizó el riesgo de Covid-19 y se niega a usar una máscara facial, ahora insiste en que México ha pasado lo peor, incluso cuando el número de casos sigue aumentando.

Las autoridades negaron ocultar las cifras, pero los datos que se han subido lentamente a los sitios web del registro civil y en el estado de México se eliminaron por completo en un sitio que publica datos similares, señalaron Laurianne Despeghel y Romero.

En su estudio, el profesor Rojas notó que las estadísticas nacionales oficiales en junio atribuyeron un 40 por ciento más de muertes a mayo de lo que se había informado en ese momento. Para corregir los retrasos administrativos, calculó que la cifra de muertos en México debía multiplicarse por 1.4.

Aunque en la capital parece haber al menos tres veces más muertes de lo habitual, utilizó la suposición conservadora de que las cifras a nivel nacional no se informaban en un 50 por ciento.

Con la situación actual, las autoridades federales de Salud ahora dicen que la pandemia podía extenderse hasta octubre.- Foto de lavisionweb.com

Cuatro veces más

La corrección de los retrasos en los informes y el subregistro, que implicaron 77,753 muertes en todo el país, dijo. Suponiendo una tasa de mortalidad del 2%, eso significaba hasta 6 millones de infecciones.

Los hallazgos de Romero y de Laurianne Despeghel coinciden con un análisis separado de los certificados de defunción de mayo de los mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), un grupo de expertos. Encontró casi cuatro veces más muertes en la capital atribuidas al coronavirus que en los datos oficiales.

Otros dos estudios, el seguimiento de llamadas a los servicios de emergencia, también desafían el conteo oficial. En Tijuana, UCLA y académicos mexicanos con la Cruz Roja encontraron 195 muertes extrahospitalarias extrahospitalarias, entre mediados de abril y mediados de mayo, frente a ocho en el recuento oficial.

Hasta octubre…

En Ciudad de México, Quinto Elemento Lab, un organismo sin fines de lucro de periodismo de investigación, descubrió que 1,179 personas habían muerto en el hogar o fuera de hospitales por enfermedades relacionadas con el coronavirus entre el 23 de marzo y el 27 de mayo, mientras que solo 329 fueron informadas oficialmente.

En una conferencia de prensa el jueves por la noche, el Dr. López-Gatell reconoció que la misma situación con exceso de muertes "está sucediendo en todo el país. . . No estamos ocultando nada ".

Él ya dijo que los datos oficiales mostraron que las infecciones "alcanzaron un pico y luego continuaron desafortunadamente", excediendo las predicciones oficiales en varias ciudades. Ahora dice que la pandemia podría durar hasta octubre.

Con información del Financial Times.