México superó el 'escenario catastrófico' de muertes por Covid y podría empeorar

MÉXICO.- El reconocido medio británico Financial Times retrató la dura realidad de las muertes por Covid-19 en México en un artículo publicado el sábado. Desde su perspectiva, el país no solo superó el escenario “catastrófico” de 60,000 muertes por coronavirus, sino que también se perfila como una de las naciones con mayores pérdidas económicas y de salud por la pandemia mundial.

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud que está a cargo de la estrategia Covid-19 de México, pronosticó en junio que de 30, 000 a 35,000 personas podrían morir y “en un escenario muy catastrófico [la cifra de muertos] podría llegar a 60,000”.

Mientras tanto, el gobierno se niega a tolerar más que una política de estímulo reducido por temor a descarrilar las promesas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el gasto centrado en proyectos de infraestructura para mascotas en lugar de ayudar a la economía a sanear una caída esperada del 10 por ciento en 2020, los economistas temen que el PIB per cápita se retrase una docena de años, expresa el Financial Times.

El gobierno de México está improvisando

Eduardo González-Pier, ex subsecretario de salud, dijo en un seminario web organizado por el grupo de expertos Wilson Center que la respuesta del gobierno había sido “improvisada”.

México podría ser la nación más afectada

Las autoridades mexicanas emiten evaluaciones optimistas, diciendo que los casos y las muertes están aumentando a un ritmo cada vez más bajo y que los hospitales están lejos de saturarse. Sin embargo, Sandra López-León, epidemióloga mexicana en Nueva York, dijo que si la cifra actual de muertos fuera tres veces superior a la reportada, como se temía, ascendería a una tasa per cápita de más de 1,394 casos por millón de habitantes. Los números colocarían a México muy por delante del país más afectado en la actualidad en términos per cápita, Bélgica, que tiene casi 870 muertes por millón de habitantes y no parece estar subestimando las muertes hasta tal punto.

Las estadísticas son escurridizas dado que "todos los países del mundo no informan las muertes por covid y el exceso de mortalidad", según el Dr. Ali Mokdad, profesor de ciencias de métricas de salud en el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IMHE) de la Universidad de Washington.

El escenario podría empeorar

Si se habla de reapertura, en CDMX los cines ya reanudaron sus funciones con audiencias limitadas a partir de esta semana, posiblemente propiciando un aumento en las muertes de Covid. La proyección actual del IHME es de 130,387 muertes para el 1 de diciembre, elevándose a más de 175,500 si se eliminan las restricciones.

“En México, mi preocupación es que se quedarán sin camas de UCI y ventiladores; pronosticamos que a mediados de noviembre se habrán agotado si las cosas continúan al ritmo actual”, dijo el Dr. Mokdad. "Sin un bloqueo de dos semanas, no veo una forma de controlar la pandemia en México en este momento".

Jaime Sepúlveda, epidemiólogo y director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, calificó como "una apuesta peligrosa" comenzar a reabrir mientras la transmisión aún está muy extendida.

Pocas pruebas y muchos positivos

México ha optado deliberadamente por no intentar contar todos los casos y limitar las pruebas; hasta la fecha, solo se han registrado 1.24 millones de pruebas oficialmente.

Pero la prevalencia del virus se ve confirmada por el hecho de que el 62 por ciento de las pruebas son positivas, según Our World in Data, un sitio web que rastrea la pandemia, muy por encima de otras naciones afectadas, dice el Financial Times.

El gobierno ha seguido adelante con la reapertura económica ya que millones en el vasto sector informal no tienen más remedio que seguir trabajando. Al mismo tiempo, las medidas de estímulo se han limitado en gran medida a pequeños préstamos para pequeñas empresas.

Sin embargo, el gasto público ya ha subido casi un 5 por ciento este año, incluso sin un estímulo fiscal, muy por encima de la expectativa del gobierno de un aumento del 0.7 por ciento, escribió Bank of America en una nota a los clientes y ha superado los recortes salariales.

México no está dispuesto a cambiar de políticas

López Obrador se ha negado a las políticas anticíclicas diciendo que México no puede permitirse endeudarse. Pero con la economía en crisis, la proporción de la deuda al PIB está aumentando de todos modos.

"Esperamos que la política fiscal actual lleve el saldo primario a menos el 3.6 por ciento del PIB desde el 1,1 por ciento de hace un año y la deuda al 60 por ciento del PIB desde el 45 por ciento en 2019", dijo BofA y agregó que eso podría provocar una rebaja el próximo año.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, un grupo de expertos, dijo que un proxy oficial del PIB mostró que la producción estaba al mismo nivel que en septiembre de 2009 y la inversión estaba en los niveles de 1995.

"Esto es alucinante dado el aumento de la población y la actividad económica", dijo en el seminario web del Wilson Center, y agregó que probablemente el PIB per cápita tardará hasta 2032 en recuperarse a los niveles de 2019, agregó.

México al menos ha dejado de perder puestos de trabajo durante la crisis del coronavirus. Pero como dijo Gabriela Siller, directora de investigación económica y financiera de Banco Base: "El hecho de que hayamos tocado fondo no significa que la crisis haya terminado", concluye el artículo del Financial Times.

El artículo original es del Financial Times y puede consultarse en este enlace.