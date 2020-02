Microsoft invertirá en México mil 100 millones de dólares para tecnología

CIUDAD DE MÉXICO.- Microsoft invertirá mil 100 millones de dólares (mdd) en México en los próximos cinco años, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al anunciar el proyecto de la empresa tecnológica, el mandatario aseguró que esto demuestra que este es un país atractivo para la inversión mundial.

Con esto, se indicó, se busca crear la primera región de centro de datos de la nube en el país a beneficio de organismos públicos y empresas.

Confianza en el país

"Es una buena noticia", dijo López Obrador. "Microsoft ha decidido invertir en nuestro país mil 100 mdd para desarrollo tecnológico en distintos campos".

Les agradecemos mucho en el nombre del pueblo de México, en nombre del gobierno que represento. Es una muy buena noticia, hay confianza en el país"

"En abril pasado estaba Microsoft analizando si era viable invertir en México, había desde luego otros países, pero al final resolvieron hacerlo en México y esto es importante", señaló el mandatario.

Ven resultados del T-MEC

En conferencia mañanera y acompañado de directivos de la compañía, el mandatario señaló que la firma del T-MEC en Estados Unidos "significa que las empresas se ampliarán y necesitarán más tecnología".

"Nuestro país es atractivo para la inversión, para el desarrollo, México tiene condiciones inmejorables, se logró la firma del T-MEC. Esto permite tener acceso al mercado más importante del mundo", dijo.

Es un acuerdo para que no haya aranceles a las mercancías, para que no haya trabas en la mercancía que se produce en México, es la posibilidad de exportar desde México a lo que significa el mercado de América del Norte"

"Hablamos de una relación económica fundamental, la más importante del mundo", agregó.

AMLO: No hay problemas de inflación

López Obrador manifestó que al lograrse este acuerdo se da certidumbre a las empresas, tanto de México como empresas globales.

"Hemos llevado a cabo una política administrativa con finanzas públicas sanas, no hay déficit en términos reales, no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, no tenemos problemas de inflación".

El plan de inversión de Microsoft brindará servicios de nube desde centros de datos locales para contribuir al desarrollo del país.

También abarca un programa de capacitación para apoyar la empleabilidad de miles de jóvenes y proyectos que utilizan inteligencia artificial.- Con información de EFE y "El Universal"

