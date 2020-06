''Miente López Obrador..., no me fui a Iberdrola'', afirma Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- Felipe Calderón Hinojosa acusó a Andrés Manuel López Obrador de mentir al asegurar que el expresidente, al finalizar su administración, se fue a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola, empresa líder en energías renovables.

En mensajes en Twitter, Calderón Hinojosa recordó que al salir de su encargo lo invitó la Universidad de Harvard a hacer una estancia académica.

"Con todo respeto, pero el Presidente @lopezobrador_ miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de @iberdrola", posteó el expresidente.

Con todo respeto, pero el Presidente @lopezobrador_ miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de @iberdrola . Al salir fui invitado por la Universidad de @Harvard a hacer una estancia académica como “Global Leader Fellow” en KSG

"Al salir fui invitado por la Universidad de @Harvard a hacer una estancia académica como 'Global Leader Fellow' en KSG", posteó.

Explicó que en este tiempo, tras su presidencia, ha vivido de sus conferencias, asesorías y libros, pues su pensión como expresidente la donaba a niños con cáncer, que ahora se quedaron sin el apoyo.

Y afirmó que paga puntualmente sus impuestos, lo que no sabe si López Obrador ha hecho.

"Mientras tanto he vivido de mis conferencias, asesorías y libros como #Decisionesdifíciles. Mi pensión hace años la donaba a niños con cáncer que ahora se han quedado sin apoyo. He pagado puntualmente mis impuestos (no sé si él ha pagado) y he publicado siempre mi patrimonio".