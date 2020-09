''Mientes cínicamente'': senadora a AMLO sobre feminicidios en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente al afirmar que los feminicidios han disminuido.

No Andrés Manuel. Los feminicidios NO han disminuido. Mientes cínicamente.



Las cifras ahí están, claras como el agua. De noviembre de 2018 a julio 2020 hay un aumento de 8.96%.



En promedio, se cometen 78 feminicidios al mes. NO están a la baja, al contrario.#2AñosPerdidos pic.twitter.com/AU3m2OVTM8