Miguel Barbosa, de Morena, acusa al Gobierno Federal de mentir

PUEBLA.- El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena, acusó al Gobierno Federal de mentir sobre la disponibilidad hospitalaria con la que cuenta Puebla para atender a enfermos de Covid-19.



Señaló que la mentira forma parte de una estrategia para llevar a Puebla a pacientes de otras entidades, como Ciudad de México y Estado de México.



En rueda de prensa ayer, Barbosa sostuvo que es falso que tengan una disponibilidad del 87% de camas con ventilador para atender a enfermos con coronavirus.



"Esos datos del Director de Epidemióloga no son ciertos, es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal (Ciudad de México) y del Estado de México, no son ciertos, ¿de acuerdo?", expresó.

Sin ofrecer porcentajes, indicó que cuentan con capacidad de respuesta ante la pandemia, "pero no en esos porcentajes".



"Sí tenemos capacidad de respuesta, pero no así como lo están mencionando, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a cuidar a los poblanos, nadie nos ha ayudado y aquí nos vamos a ayudar solos. Así de simple", expresó.



El secretario de Salud estatal, Jorge Humberto Uribe Téllez, expuso que tienen cierto margen de maniobra.



"La capacidad de respuesta de hospitales sigue estando presente".



En las últimas 24 horas la Secretaría de Salud confirmó 49 nuevos casos positivos por Covid-19, mientras que al registro de defunciones se sumaron 13 pacientes.

Por otra parte, Barbosa también rechazó la veracidad de informes que presentó el Insabi respecto a la entrega de insumos y equipos de protección a Puebla.



Aseguró que ya le rebatió por escrito a ese organismo sobre las cantidades de materiales que llegaron a la entidad y que son menores a lo que reportan.



"No crean que nos quedamos callados nosotros, por escrito les respondimos”.



“Les dimos 20 aspirinas, no, no es cierto, son 10 aspirinas; 30 mejorales, no, no es cierto, son 15 mejorales; 50 mil cubrebocas N95, no, no son 50 mil, son 2 mil, que es lo que nos mandaron”, añadió.