Mireles critica la postura del EZLN en contra de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El ex dirigente de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles criticó la postura del EZLN con relación al nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dijo que combatirán a López Obrador y no permitirán el paso del Tren Maya por territorio chiapaneco.

Al respecto, el ex líder de las autodefensas michoacanas, a través de redes sociales manifestó que después de 1994 los zapatistas no han estado “ni de dicho ni de hecho”, por lo que no tienen autoridad moral para enfrentar al nuevo gobierno.

Y agregó: “En Michoacán ni su solidaridad recibimos, jamás estuvieron ahí, dónde se derramó sangre en el país”.