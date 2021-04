"Mis amigas me cuidan, no la policía", marchan por Victoria en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, colectivos feministas iniciaron una marcha desde el Monumento a la Revolución para exigir justicia por el feminicidio de Victoria Salazar en Tulum.

En el inicio de la movilización grupos de encapuchadas comenzaron destrozos en las estaciones del Metrobus, ubicadas sobre Paseo de la Reforma. La marcha que estaba prevista para iniciar del Monumento a la Revolución al Zócalo avanza en estos momentos sobre el Paseo de la Reforma con dirección a la glorieta de Colón.

"No se va a caer, lo vamos a tirar", "Me cuidan mis amigas, no la policía", gritaron las mujeres.