"Miss Moni" será custodiada por los padres de familia hasta la fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Alejandro Jurado, uno de los padres de los niños que murieron en el Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó por el sismo del 19 de septiembre de 2017, dio a conocer que el grupo de familiares, representados por el abogado Noé Francisco, acompañará la apelación de la fiscalía capitalina, para obtener una sentencia ejemplar contra Mónica García Villegas, "Miss Moni".

En entrevista, Jurado consideró que el Tribunal de Enjuiciamiento otorgó una pena mínima a García Villegas —que fue de 31 años de cárcel—, la cual no los deja satisfechos.

“No puedo decir que estamos felices o contentos [por la sentencia], pero es un paso para la justicia. Creemos que el juez dio una pena mínima“, expresó el padre de familia.Refirió que la permanencia en la cárcel de la expropietaria y exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, es un camino a la justicia, aunque enfatizó que faltan personas por ser castigadas.

En este sentido, Jurado comentó que todavía se encuentran bajo proceso dos Director Responsables de Obra (DRO), y uno más por detener, a quien la fiscalía capitalina ya lo tiene identificado. El pasado miércoles, un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció con 31 años de prisión a "Miss Moni".

Apelarán la condena

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó ese mismo día que, en concordancia con los padres de familia, apelarían la condena.

La dependencia consideró que la sanción debía ser mayor, ya que se pudo demostrar que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel con aquel sismo de septiembre de 2017, que llevó a la muerte de 19 niños y siete adultos.

El colegio Rébsamen

Al hacer un balance del caso Rébsamen, Alejandro Jurado manifestó que aún en esta administración del Gobierno capitalino existen los conflictos de intereses, ya que no se sancionó a César Hernández, titular de Protección Civil de la entonces delegación Tlalpan, durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo.Reveló que la Contraloría de la Ciudad de México sancionó a ocho servidores públicos de Tlalpan, al encontrar elementos para determinar que no evitaron la clausura de dicha escuela, pero no lo hizo con César Hernández, de quien desconocen si tenga algún cargo público.

Explicó que el entonces titular de Protección Civil debió revisar el colegio para clausurarlo, además de que él cuenta con una empresa que expide los certificados que avalan si un inmueble cumple con los protocolos necesarios para evitar riesgos.

De los ocho servidores públicos sancionados, no precisó si todos corresponden a la administración de Sheinbaum Pardo en Tlalpan.Sobre la apelación que hará la fiscalía capitalina sobre la sentencia a Miss Moni, la jefa de Gobierno aseveró que fue para acompañar la petición de los padres de familia.La defensa de la exdirectora también indicó que apelará la sentencia.