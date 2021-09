Monero Rapé genera polémica al compartir una caricatura "racista"

'Tumbaburros' y Monero Rapé pelearon por caricatura; el actor Tenoch Huerta es criticado por compartir "ofensivo" dibujo.

CIUDAD DE MÉXICO.— Jesús Rendón, mejor conocido como 'Tumbaburros', tuvo una participación en el foro del Senado sobre la mujer embarazada en estado vulnerable, misma que compartió y de inmediato provocó las críticas.

Pero, quien habría hecho el peor "comentario" en contra de 'Tumbaburros' fue el Monero Rapé, quien compartió una caricatura a manera de crítica y ésta desató la polémica.

Así los moneros oficiales del atole. Ayer me comparó con un mono y hoy amenaza a @vampipe . https://t.co/ZTUCCAGjjm

A través de redes sociales, Monero Rapé publicó un dibujo en el que compara a 'Tumbaburros' con un gorila, luego de que éste asegurará que frenar la "marea progresista asquerosa" se logrará porque "es el plan de Dios".

Así terminé mi participación en el foro internacional 2021 en favor de la mujer embarazada en estado vulnerable. Encantado de compartir micrófono con @Santi_ABASCAL de @vox_es , @AgustinLaje @julenrementeria y @LillyTellez . Sin la vida no hay derecho a nada. pic.twitter.com/OqHbUYE47K

Tras la difusión de esta caricatura, Jesús Rendón inició la "pelea a tuitazos". Iniciando con el calificativo de hipócrita al monero, pues está preocupado por el racismo que Vox pudiera traer a México, pero al twittero lo compara con un simio.

Por su parte, el monero, indicó al tuitero que tiene un gran parecido con Enrique Alfaro, por lo que compartió otra caricatura para ilustrar su opinión. En este dibujo la cara del gobernador de Jalisco, está retratada con el cuerpo de un simio.

'Tumbaburros' entonces arremetió asegurando que el Monero Rapé no tiene creatividad y lo llamó ardido, a lo que el dibujante respondió calificándolo de involucionado.

La creatividad no es lo tuyo no? Para en verdad pelar el basto hay que ser más creativos, para muestra lo ardidos que andan conmigo.

Otro usuario de Twitter que también intervinieron en la discusión fue el actor Tenoch Huerta, quien por compartir la caricatura de 'Tumbaburros' fue duramente criticado, ya que cibernautas destacaron que el actor, quien lidera una campaña en contra del racismo compartió la caricatura que para muchos fue muestra "racista" del caricaturista.

De igual modo, otros internautas aprovecharon para echarle en cara la supuesta hipocresía, pues acusa de racistas a quienes se burlan del color "prieto" de su piel, pero comparte una caricatura que se burla de otro sujeto de piel oscura al que comparan con un gorila.

Tenoch compartiendo la caricatura donde me comparan con un mono.



No me molesta, al contrario, dan muestra de lo limitados que están.



Lo comparto para que vean lo HIPÓCRITAS que son. https://t.co/dZMSXImk5d