Monreal niega algún conflicto

Batres presenta una impugnación contra un proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, negó que haya algún conflicto con el senador Martí Batres, quien ayer presentó una impugnación contra el procedimiento interno para elegir la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

Por su parte, la senadora Mónica Fernández descartó una nueva elección al interior del grupo parlamentario de Morena para elegir al presidente de la Mesa Directiva del Senado.

En un evento en Durango, Monreal dijo que “en todos los procesos democráticos siempre se tienen situaciones de ese tipo” y agregó que cerrarán filas en torno al proyecto de la transformación del país.

Por su parte, Martí Batres informó en conferencia que presentó ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena un impugnación contra el procedimiento y añadió que sobre este tema no se ha dicho la última palabra, además de que espera que la respuesta se resuelva en tiempo y forma para poder reponer el proceso de elección interna de la fracción Senado.

“Esta queja va a ser muy importante, no solo por los cuestionamientos que he hecho en lo personal, sino relevante para la vida democrática y ordenada de Morena en todos los ámbitos y, por la fundamentación que va a tener, tiene enormes posibilidades de que se asuman, tenga éxito y que se reponga el procedimiento”, confió.

La Comisión de Honor y Justicia tendrá que resolver antes del 1 de septiembre, pues la propuesta de que Mónica Fernández presida la Mesa Directiva del Senado será votada por el pleno en sesión preparatoria citada para el 31 de agosto, donde todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía participarán.

Aclaró que no acudirá a tribunales para dirimir su inconformidad sobre cómo se eligió la Presidencia del Senado, pues él manifestó siempre que deseaba continuar en ese cargo en la Mesa Directiva, y apuntó que en cuanto la Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre el asunto acatará la decisión y dará por terminado el tema.

Al reiterar que dicha denuncia sentará bases más precisas, claras, ciertas y democráticas para este tipo de procesos, para que no se repitan irregularidades, dijo estar dispuesto a acudir a una convocatoria conciliatoria de la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, aunque confió en tener éxito con los argumentos jurídicos que plantea en su queja.

Sobre si ofrecería disculpas por haber dicho que los senadores que lo apoyaron fueron presionados, amenazados y que incluso hubo “cañonazos” (de dinero), apuntó que él basó su impugnación en hechos objetivos que tienen que ver con la convocatoria y otros elementos normativos, estatutarios y declaración de principios que prueban las violaciones que se cometieron.

Consideró que sería sano que hubiera renovación en todos los órganos de gobierno del Senado, como sería en la Coordinación del Grupo Parlamentario, que fuera también una mujer, o en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, es decir que Ricardo Monreal fuera congruente con su discurso de dar oportunidad a otros para que aprendan sobre todo en pro de la paridad.

“Hay que seguir la línea de congruencia argumental y que se aplique en todos los terrenos, es decir yo puedo ser un senador sin cargo, no tengo ningún problema, puedo ser presidente del Senado o puedo ser un senador raso… Lo fundamental es la transformación, es el trabajo”, dijo.

Señaló que si en este momento el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y presidente de la Junta, declarara que deja el cargo a una compañera, él se sumaría y ya no tendría argumento alguno para reclamar ser presidente del Senado.

Asimismo, comentó que ha recibido diversas muestras de fraternidad y de amistad, incluso comentó que la situación del Senado reveló la relación fraterna que existe en la Cámara de Diputados con Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, y el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada en San Lázaro.

“Me gustaría tener un trato fraterno y de compañeros de mi coordinador parlamentario, ese es el que me falta. Me gustaría que mi coordinador parlamentario no me viera como su enemigo número uno, es más, que no me viera ni como su último enemigo. Me gustaría que mi coordinador parlamentario me viera como un compañero, ojalá algún día suceda.

“Eso sería muy bueno, que tuviera esta capacidad, me gustaría mucho que Ricardo tuviera esta capacidad para ver a los otros liderazgos de Morena como sus compañeros, como parte de un proyecto”, concluyó.

A pregunta expresa de si descartaba otra votación, la senadora Mónica Fernández, quien resultó electa líder de la Mesa Directiva para el siguiente periodo legislativo, respondió: “Sí, claro”.

También rechazó los señalamientos de Batres, quien acusó que hubo “cañonazos” (sobornos) de Ricardo Monreal, y lamentó ese tipo de expresiones “pues hay una determinación y una voluntad asumida por el grupo parlamentario”.

“Integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia estuvieron presentes todo el día, no necesitan que nadie las vaya a decir o a contar ellos estuvieron presentes desde antes de que empezara el proceso. No hay nada que irles a contar, ellos estuvieron ahí”, indicó.

“Yo no quisiera opinar en ese sentido porque esa expresión (cañonazos) es algo que nos ha lastimado en el grupo parlamentario, entonces prefiero no opinar”, agregó.

Dijo que el grupo parlamentario está unido y cohesionado, por lo que “vamos a anteponer siempre todo para seguir en esta circunstancia. Nosotros sabemos y estamos conscientes de que la unión es nuestra fortaleza y así vamos a continuar”.