Monreal respalda a la UNAM tras críticas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una gran institución universal, plural, humanista, con catedráticos excepcionales, alumnos brillantes y con alto sentido social, por lo siempre estará del lado de la Máxima Casa de Estudios del país, pero acotó que respeta las opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Así es que no me voy a confrontar nunca con el Presidente, es una opinión que respeto, respeto mucho, pero yo soy formado en la UNAM y siempre me pondré del lado de la UNAM, siempre", dijo en entrevista al ser cuestionado sobre las críticas de López Obrador a esta institución.

Recordó que él es catedrático de la Facultad de Derecho. "Yo amo mi trabajo y doy clases por amor a la UNAM, porque la siento en el alma y en el corazón". Sin embargo, el senador por Morena reconoció que "todas las instituciones son perfectibles, todas, y no hay que mantenerlas intocadas. Si están mal, también hay que revisar su funcionamiento.

"Nada, nadie, está ya en este momento, en esta Cuarta Transformación, intocado. Todo hay que analizarlo y, por esa razón, como institución, es encomiable lo que ha hecho la UNAM a través de los años". Monreal declinó confrontar las críticas presidenciales sobre un supuesto pensamiento de corte neoliberal en la UNAM.

"No quiero meterme a eso porque, como soy académico, no quiero faltarle al respeto a los maestros ni a los planes de estudio. No me he adentrado a eso y no tengo los elementos para emitir un juicio negativo o positivo".

Subrayó que él tiene libertad de cátedra en sus materias "y me he topado, en mis clases, con mujeres y hombres brillantes, como alumnos muy dedicados y muy sensibles. Es lo que tengo que decir de la UNAM".