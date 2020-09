Mons. Patrón: Una nación se desarrolla con la honestidad de los gobernantes

* Advertencia del arzobispo Patrón Wong contra “polarizaciones destructivas”

* Duras críticas de Dante Delgado y Sicilia a AMLO

Desde el Vaticano, donde ayer recibió del gobierno mexicano la medalla “Ohtli”, el arzobispo yucateco Jorge Carlos Patrón Wong hizo una advertencia contra “las polarizaciones destructivas”.

El prelado, quien es secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación del Clero, señaló que una nación se desarrolla con el aporte de cada ciudadano y la honestidad de los gobernantes que alivian el dolor y sufrimiento de tantos hermanos que son víctimas de corrupción, pobreza y violencia.

Monseñor Patrón Wong agradeció a los mexicanos que no claudican en sus esfuerzos “para construir juntos una nación unida, fraterna, honesta y solidaria”, y llamó a los ciudadanos y a todos aquellos responsables del gobierno y de los servicios públicos “a construir juntos una nación unida y en paz”.

En tanto, en Ciudad de México, continúa el plantón en la Avenida Juárez de integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), quienes insisten en pedir la renuncia del Presidente de la República.

Varias voces de opositores se sumaron ayer a las reclamaciones contra López Obrador, entre ellas las de Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado.

En una carta, el senador criticó el plan de AMLO de realizar una consulta sobre la posibilidad de enjuiciar a expresidentes.

“La aplicación de la ley a una consulta es un acto de injusticia, perversión y manipulación”, afirmó.

En un tono similar, el activista Javier Sicilia censuró en una carta abierta “el divisionismo” que, asegura, promueve el presidente López Obrador.

También lamentó “la indiferencia” del mandatario ante las víctimas de la delincuencia en México y los niños con cáncer.

El excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien contendió en 2018 contra López Obrador, anunció su retorno a la política con una gira.

“He decidido regresar de lleno a la vida pública. Me alejé de la política porque creí que era lo correcto dejar espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso”, dijo el político panista, quien no aclaró si planea contender en las elecciones de 2021.

Te puede interesar: Fotografías y el discurso pronunciado por Mons. Patrón Wong