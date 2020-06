Morena acusa a Yeidckol Polevnsky por desvío de 395 millones

Morena presentará una denuncia contra Yeidckol Polevnsky, expresidente del partido, por presunto desvío de 395 millones de pesos.

Fuentes de la dirigencia nacional de Morena confirmaron a medios nacionales que presentarán una denuncia contra Yeidckol, la anterior líder nacional del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si no actuamos, ya será un daño patrimonial demasiado grande porque no se puso ni un ladrillo, el partido no puede perder ese dinero”, citó a un medio nacional una fuente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cercana a su actual dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar.