Morena decide suspender a 16 legisladores de Oaxaca

Acusan a políticos de no mantener la unidad del partido

OAXACA (El Universal).— La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Morena suspendió de sus derechos partidarios por seis meses a 16 diputados en Oaxaca, y por consiguiente, la coordinadora de la fracción parlamentaria de este instituto en el Congreso local fue reemplazada.

Los legisladores sancionados son afines al senador Salomón Jara, y fueron suspendidos al ser señalados de incumplir con las disposiciones de la dirigencia nacional y por generar el divisionismo al interior del partido político y en la 64 Legislatura local.

Se trata de la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Laura Estrada Mauro, Elisa Zepeda Lagunas, Magaly López Domínguez, Horacio Sosa Villavicencio, Timoteo Vásquez Cruz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Elena Cuevas Hernández, Fredie Delfin Avendaño, Rocío Machuca Rojas, Emilio García Aguilar, Karina Espino Carmona, Alejandro López Bravo, Gloria Sánchez López, Mauro Cruz Sánchez, Migdalia Espinoza Manuel, y Juana Aguilar Espinosa.

De acuerdo con el expediente CNHJ-OAX-829/18 estos diputados incurrieron en “no velar por la unidad y fortaleza del partido”, “realizar acciones de divisionismo” y “ser faltos de probidad y honestidad”.

Tras ello, la coordinadora parlamentaria en el Congreso de Oaxaca fue sustituida por el diputado Othón Cuevas Córdova, quien encabeza al grupo de los otros nueve diputados de Morena, quienes desde la instalación de la 64 Legislatura local acusaron al grupo de legisladores hoy sancionados de diversas irregularidades y de complicidad con el PRI.

Al respecto, los diputados suspendidos negaron haber actuado como lo señala la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y aseguraron que han seguido los estatutos de Morena.

“En un acto responsable recibimos la sanción, pero no aceptamos haber actuado mal. Siempre nos hemos conducido con respeto a los estatutos de Morena, nunca hemos traicionado, no hemos robado, no hemos mentido”, aseguraron.