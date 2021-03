Morena encaró “dilema”

El líder defiende la candidatura de Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, defendió la decisión del partido de ratificar la candidatura de Felix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, pese a las denuncias por violación y acoso sexual en su contra.

En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Delgado reconoció que el partido encaró un dilema ante el caso Salgado.

“Enfrentamos una encrucijada de un sistema de justicia que le ha fallado a las mujeres y que es incapaz de resolver asuntos como este, sin embargo, un partido político no puede sustituir a la autoridad judicial”, señaló el dirigente.

Ante la disyuntiva, Delgado apuntó que dejaron la última decisión al pueblo a través de una encuesta para conocer cuál de sus aspirantes era más popular entre la gente y tenía más posibilidades de ganar las elecciones.

Según la encuesta realizada por el partido, Salgado Macedonio sigue siendo su caballo ganador.

“La gente ya evaluó este nuevo contexto, ahora ya conoce las acusaciones”, expuso Delgado.

Entre los otros aspirantes que se midieron contra Salgado Macedonio estaban Adela Román, alcaldesa de Acapulco; la exalcaldesa de Atoyac María de la Luz Núñez; la senadora Nestora Salgado y Esther Gómez, responsable del plan de organización de Morena en Guerrero.

En esta última consulta fueron descartados la exdiputada del PRD Beatriz Mojica y el exalcalde Luis Walton, aunque eran los segundos aspirantes mejor posicionados en la primera encuesta que realizó el partido con una escasa diferencia respecto a Salgado.

Mario Delgado explicó que no fueron incluidos en la última consulta por los cuestionamientos que hicieron sobre la confiabilidad de la consulta interna. “Lo único que les pedimos (a los aspirantes) es que cuiden al movimiento, pero no se vale participar y si no sales ganador, entonces sales a hablar mal del movimiento y desprestigias las encuestas. No se vale patear la puerta y luego querer participar”, afirmó Delgado.

Los resultados de la encuesta no son públicos. Tampoco se conoce la metodología y las variables que se tomaron en cuenta. Morena dio a conocer el pasado viernes que Salgado era el ganador a través de un comunicado sin detalles cuantitativos.

Según Delgado, Salgado Macedonio aventaja con más de 30 puntos al resto de candidatas que se midieron con él en asuntos como popularidad, conocimiento del Estado y respeto a los derechos de las mujeres.

En la pregunta sobre el respeto a los derechos de las mujeres, el dirigente recalcó que el senador con licencia era el candidato mejor evaluado. Los resultados que dio a conocer Delgado apuntan que el 12% de los encuestados considera que Salgado Macedonio respeta “mucho” a las mujeres, pero el 22% afirma que las respeta “poco” o “nada”. Casi el doble.

Cuestionado sobre si la decisión del partido que se dice defensor de los derechos de las mujeres representa una contradicción —algo que ha denunciado el movimiento feminista dentro y fuera del partido—, el presidente de Morena respondió que toda esta situación se da en un contexto de déficit de justicia en el país a causa de la corrupción.

“No tenemos elementos suficientes para saber si es culpable o no. ¿Cómo resolvemos la encrucijada? Yendo a la gente”, respondió.

“No fuimos omisos porque las mujeres en Morena tuvieron una presión muy fuerte y provocaron un debate que trascendió a lo público y hubo una actuación de oficio de la Comisión de Honestidad, donde no se pudo ejercer ningún tipo de sanción”, señaló.— El País

A finales de 2020 el camino a la candidatura de Salgado Macedonio parecía allanado hasta que aparecieron las denuncias por violación. La primera acusación fue presentada en 2017 por una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando el político era director del medio. La otra denuncia la hizo una mujer que asegura haber sido violada por Salgado en 1998, cuando era menor de edad y el candidato también aspiraba a la gubernatura del Estado. El escándalo fue mayúsculo y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena trató de desbrozar la situación con una investigación interna para determinar la probidad del candidato.

El comité tomó una decisión ambigua: puso en pausa la candidatura de Salgado, pero determinó por unanimidad que las acusaciones eran “improcedentes” e “infundadas” y que repetiría las encuestas para determinar qué candidato era el mejor para arrebatarle al PRI el Estado de Guerrero.

Después de la decisión de Morena, el destino de Salgado Macedonio se decidirá en las urnas y no en los tribunales.