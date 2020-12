Morena irá sin el PES y el PT en dos entidades

Fuera de 2 alianzas

CUERNAVACA, Morelos (El Universal).— La dirigencia estatal de Morena abandonó la mesa de negociaciones en el comité nacional, donde se analizaba la alianza con el Partido Encuentro Social (PES) para los comicios de julio de 2021.

Morena Morelos reiteró su rechazo a repetir la coalición “Juntos haremos historia”, pues también excluyó al PT local. A su vez, el PT se adelantó al rechazo público de Morena e informó que con el aval de la dirigencia nacional y sus estructuras municipales y distritales, no firmarán coalición con otro partido en Morelos.

En un comunicado, Morena informó que su rechazo a competir al lado de otras fuerzas políticas se debe a que, atendiendo al pronunciamiento de su Consejo y su base militante, se confirma que no hay coincidencias políticas ni programáticas con las que se pueda transitar con el Partido Encuentro Social. “Hemos sido institucionales, sabemos escuchar y consultar; sin embargo, lo más importante para Morena es mantener el fuerte arraigo que tiene con su estructura y base militante, antes de comprometerse con intereses que son ajenos al objetivo superior del cambio verdadero y de la cuarta transformación”, expresó Morena Morelos.

Morena subrayó que su proyecto político en el estado está basado en el respaldo popular que tiene para ir a una elección triunfadora con aliados naturales que no pondrá en riesgo para satisfacer intereses ajenos a los legítimos de la ciudadanía.

A su vez, el PT dijo que mantiene firmes los principios de la cuarta transformación y se ratifica como un partido de izquierda moderna, “en contraposición al desdibujamiento de Morena que prefirió formar filas con partidos como Encuentro Social”.

Más adelante el PT convocó a la militancia disidente de Morena, comprometidos con Andrés Manuel López Obrador, para sumarse al proyecto político del Partido del Trabajo para seguir trabajando por la cuarta transformación de México.

“En el Partido del Trabajo consideramos que ha llegado el momento de rescatar a Morelos, que es necesario que en la próxima elección gente de bien, que sienta y le duela lo que está pasando en Morelos, sea la que tome las riendas de nuestros gobiernos”, expuso el PT.

En Veracruz, el Partido del Trabajo anunció también su decisión de no ir en alianza con Morena y con el PVEM para las elecciones de diputados federales.

El comisionado estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar denunció que no fueron contemplados para encabezar candidaturas de diputaciones federales. “La Dirección Estatal porque no fue tomada en cuenta para alguna diputación federal, votó de manera unánime para que vayamos solos; siempre que vamos solos nos va mejor”, expresó. Señaló que el PT estaba interesado en postular candidatos, sobre todo porque actualmente no tiene diputados federales, ya que en la pasada elección todos los escaños que ganaron fueron entregados a Morena. Sin embargo, aclaró que no significa que la alianza nacional se detenga ni que haya un rompimiento con Morena en Veracruz. “Son nuestros amigos, pero por intereses generales o particulares están en Morena. En otros estados al PT le tocaron muchas candidaturas federales, pero la dirección estatal se sintió porque ni para muestra nos dejaron una candidatura”.

Dijo que con esta decisión el Partido del Trabajo podrá ver cómo están sus cuadros, ya que están recién estructurados, cuentan con más de 110 direcciones municipales, así como el comité, recién estructurados.

Aspirante en Colima Renuncia de Morena

Claudia Yáñez, aspirante a gubernatura de Colima, renuncia al partido Morena.

“Uso infame”

Acusó de imponer de candidatos a superdelegados para gubernaturas y de “uso infame” del partido de parte del líder nacional de ese instituto político, Mario Delgado.

“Desleal y oprobiosa”

En su cuenta de Facebook, la diputada federal también acusó a la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión de Encuestas de Morena de atropellar de manera desleal y oprobiosa los derechos de los militantes del partido.

La ganadora

En Colima resultó ganadora en la encuesta estatal Indira Vizcaíno, diputada federal con licencia y coordinadora de programas sociales en ese estado.