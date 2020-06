Morena "no debe traicionar al pueblo", dice el presidente nacional interino del partido

"Morena debe ser ejemplo de transparencia en torno al ejercicio de los recursos y cumplir con los principios de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo que nos eligió".

En esos términos se expresa Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional interino de Morena, durante una entrevista que ayer viernes le realizó el periodista Leonardo Curzio.

La transparencia y la rendición de cuentas debe ser un eje principal en la vida de los partidos políticos. El presupuesto que ejercemos es dinero de todas y todos los mexicanos. pic.twitter.com/cSntQy7xVY — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) June 20, 2020

La cita del ahora cabeza de Morena en el país recibió varios comentarios en las redes sociales, algunas apoyando su postura e incluso le piden ir más a fondo, pero otros la rechazan y lo acusan de conspirar.

Ese mismo día, el político zacatecano, en otra plática con la conductora Carmen Aristegui, reiteró que la misma postura, que algunos analistas consideran se contrapone a la manera en la que se conduce y declara el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresidente de Morena.

Aunque Ramírez Cuéllar subraya en su cuenta de Twitter, @aramirezcuellar, que "la transparencia y rendición de cuentas debe ser un eje principal en la vida de los partidos políticos", los observadores del quehacer político en el país lo ven como una respuesta a los dichos de AMLO, y para ello se vale de la denuncia contra su antecesora en el cargo de Morena, la polémica Yeidckol Polevnsky.

“Yo no soy tapadera de absolutamente nada”, advirtió el dirigente interino de Morena, luego de la denuncia contra quien resulte responsable, por lo que se configuraría como un daño patrimonial al partido, a raíz de dos contratos por obras y servicios por casi 400 millones de pesos en la gestión de Yeidckol Polevnsky.

“Se firmaron unos contratos hace seis meses y no tenemos los documentos originales… el problema es que se pagaron en una sola exhibición 400 millones de pesos, cuyo contrato no conoce el secretario de Finanzas… obras que no se sabe cuáles son ni dónde se van a realizar”, expuso en las entrevistas.

Cuentas claras

Lo que pide Ramírez Cuéllar son “cuentas claras” y “que no se dañe el patrimonio del partido”, por lo que además de una demanda civil se radicó una denuncia en la fiscalía anticorrupción, en la FGR.

El político negó que se trate de una “persecución política”; “ella sabe cómo están las cosas”, dijo, aunque mencionó que no han hablado ambos sobre el tema.

“Este es un proceso normal de rutina, hay un procedimiento de entrega-recepción y un acuerdo de nuestro consejo nacional para la realización de auditorías donde demos cuenta a la sociedad de cuál es el patrimonio que tiene Morena”, explicó.

No hay crisis

Para quienes ven esto como una crisis al interior de Morena, atajó: “cualquier institución tiene la obligación de apegarse a la ley, más cuando proviene del dinero de los mexicanos”.

“No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Lo que rompe a Morena es no aclarar las cosas, actuar como han actuado otros partidos”, sostuvo.