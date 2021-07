Morena plagia a Apple con rostro de AMLO, y después elimina el tuit

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena compartió este domingo por la mañana una imagen de la publicidad "Think different" que Apple hizo famosa en 1997, pero con el rostro del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en lugar de Steve Jobs.

A través de su cuenta de Twitter, aparece la famosa manzana en blanco y negro, el rostro del titular del ejecutivo y la leyenda: "Think different. Abre el espacio para el entendimiento". "El cambio verdadero comienza cuando nos atrevemos a pensar en soluciones diferentes", agregó el partido en Twitter.

La publicación fue criticada por los usuarios de la red social, quienes denunciaron además el delito de plagio.

Horas más tarde, Morena borró el Tweet de su cuenta oficial.

A partir de ahí, una ola de respuestas no se hicieron esperar por parte de los usuarios de redes sociales; por un lado, arrobando la cuenta de Apple con la imagen posteada por Morena, para señalarle a la firma de tecnología si ese acto por parte del partido político no procedería a una demanda por el uso indebido de su marca. Y los memes no se hicieron esperar.

Los de @PartidoMorenaMx lo pusieron como Steve Jobs con el slogan de Apple... yo hice mi propia versión.



¡Qué juego tan divertido! pic.twitter.com/z0QBe8pwRN — vampipe ⍨ (@vampipe) July 25, 2021

Morena plagia logo y slogan de Apple en Twitter https://t.co/UCbNDHZLI9 vía @Informabtl pic.twitter.com/JmfrmunsqI — Gustavo Тrujillo (@GustavoTrujillo) July 25, 2021

MORENA: Piensa diferente.

LOS ABOGADOS DE APPLE: pic.twitter.com/jLPrK9nwvF — Sr. Siniestro (@alepolice22) July 25, 2021