Morena vota por mantener 'reservada' información sobre Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría parlamentaria de Morena en la Comisión Permanente rechazó que el gobierno de la Ciudad de México la creación de una comisión legislativa dedicada a investigar la tragedia en la línea 12 del Metro que generó la muerte de 26 personas.

Con 14 votos a favor y 21 en contra, los legisladores morenistas rechazaron la propuesta de la bancada del PAN para que la administración de Claudia Sheinbaum convocara a instituciones académicas de educación superior y colegios de profesionistas en materias vinculadas a la construcción, para que conformaran una comisión independiente que llevara a cabo un peritaje y determinara las causas del derrumbe.

La senadora Xóchitl Gálvez consideró necesario la realización de un tercer peritaje realizado por una comisión independiente; cuyos integrantes estén familiarizados con las características de suelo de la Ciudad de México y con los métodos constructivos que imperan en la capital.

Dijo que, en un ejercicio de plena transparencia, el gobierno de la Ciudad de México debe proporcionar a la Comisión Permanente, al menos, el proyecto estructural, las memorias de cálculo, las bitácoras de construcción, de supervisión de la construcción, de reparaciones de los daños por el sismo de 2017 y de mantenimiento preventivo y correctivo, además de que cualquier interesado pueda consultarlas.

“En cualquier país del mundo donde exista dignidad y decencia política los funcionarios públicos involucrados en una tragedia de esta magnitud se separan del cargo de manera voluntaria. Que se abra la información sobre la Línea Dorada, esa que se encriptó desde que se detectaron las fallas.

“No se adelantan a los peritajes, no pretendan ser los jueces en esta tragedia. No quieran encontrar chivos expiatorios, no quieran lavarse las manos, no vamos a permitir que su opacidad evite castigar a los verdaderos culpables”, añadió.

Reiteró que, en aras de la transparencia plena, es urgente que se suprima la reserva a toda la información concerniente a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la Línea 12 del Metro.