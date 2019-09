Aclarará sus bienes

Moreno Cárdenas sostiene que no se reunió con Fox

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, indicó que “aclarará todo lo que tenga que ser aclarado” respecto a la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito.

Moreno insistió en que la información de que adquirió 15 inmuebles en Campeche con dinero en efectivo cuya procedencia se desconoce es “imprecisa, inexacta e incorrecta”, y remarcó que “es un tema aclarado, lo he dejado en mis declaraciones fiscales y patrimoniales”.

El campechano priísta consideró “lamentable, preocupante y trágico que en un gobierno como el de hoy, que pretende darse ese compromiso de transparencia y de rendición de cuentas, se busque utilizar a las instituciones del país para la persecución política y atentar contra los opositores”.

Sería preocupante, expresó, “que hoy por diferir y pensar diferente del Gobierno de la República, se haga una persecución a los políticos, pero vamos a seguir levantando la voz”.

Moreno Cárdenas También sostuvo que está a favor de la transparencia y de que se esclarezcan las denuncias que haya, pero “lo que preocupa son las filtraciones porque eso puede hacer que cualquier carpeta de investigación se caiga en el futuro”.

Respecto a la posibilidad de que sea requerido por las autoridades judiciales, el presidente nacional del PRI dijo que “estamos dispuestos a aclarar todo lo que tenga que ser aclarado” y que “al final del día estamos listos para eso y para más”.

En otro tema, Moreno Cárdenas, desmintió haber sostenido una reunión con el expresidente Vicente Fox, pero aseguró que el PRI está abierto a generar oposición para “garantizar las transformaciones del país”.

“No he tenido la oportunidad, no me he reunido con el expresidente Fox, creo que es un mexicano comprometido con que haya participación, con que se fortalezca el sistema democrático en este país y nosotros siempre estaremos trabajando fuerte para construir una oposición sólida y comprometida para impulsar los cambios de México”, dijo.

Añadió que el PRI ha dejado claro que no comparte el proyecto de nación que está generando el gobierno de López Obrador, por ser un “proyecto sin rumbo, sin destino”, y porque no ha terminado con los altos índices de violencia en el país.

Ejemplificó con la reciente aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, en la Cámara de Diputados, legislaciones que, dijo, “ni fortalece a la educación ni le da una mejor calidad educativa a los niños y jóvenes”.

“Nosotros estamos trabajando y alzando la voz, así es la democracia, el PRI está haciendo su trabajo y cuando haya que construir bloques opositores en las lo legislativo o en lo electoral, se van a construir, porque lo que queremos son alternativas para este país”, añadió.