Muere bebé de tres semanas alcanzado por una bala en Sonora

HERMOSILLO.- Un bebé de tres semanas de nacido murió por impacto de bala en la cabeza cuando sujetos armados obligaron a sus padres a permanecer en el lugar mientras daban muerte a un hombre en un puesto de sushi.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas de ayer domingo, en la calle Presa del Fuerte y Luis Encinas de la colonia El Ranchito al oriente de Hermosillo. Hombres armados bajaron de un vehículo blanco y, al llegar una pareja al lugar, los obligaron a permanecer mientras asesinaban a una persona; después, subieron al automóvil y antes de huir les dispararon.

El bebé fue alcanzado por una bala que le provocó traumatismo craneoencefálico. Aún con vida lo trasladaron al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), donde minutos después falleció.

"¿Pero qué daño hacía este angelito?"

La señora Teresa, abuela del menor, a las 20:17 horas, había publicado en su muro de Facebook: "Que feo!, ahora escuchamos balazos y nos duele el estómago. Ahora sale el niño a la tienda y nos da miedo, ahora pasan carros diferentes y nos da pánico. Me dueles México, me dueles barrio mío".

Horas después escribió con dolor: "Hoy publiqué que me daba miedo ya vivir aquí, publiqué que nos dolía el estómago cuando veíamos carros extraños…Y hoy nos toca a nosotros, ¿Por qué?, Mi bebé de tres semanas de nacido fue balaceado, ¿Por qué? Está vida es una mierda, ¿pero qué daño hacía este angelito? Nos lo arrebataron de la peor manera, eso no se vale!!, Ustedes háganse mierda, pero dejen a la gente inocente vivir en paz! Mi bebé, mi Jesús Humbertito, descansa en paz. Pero quién te hizo esto, ojalá que ¡Nunca! puedas dormir en paz, nos quitaste un pedazo de corazón. Ojalá que sufras mucho en esta vida, y en las próximas. Me dueles mi niño hermoso".

