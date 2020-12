Muere Yaz, la niña que pidió a los médicos que no la curaran por violencia

PUEBLA.- La niña Yaz, quien sufrió constantes y severas agresiones físicas, murió tras cuatro meses de permanecer internada en un hospital de Puebla.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes", informó el Gobierno del Estado.

El 22 de agosto, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, tomó conocimiento por parte del Hospital del IMSS de La Margarita, sobre del ingreso de la afectada. La Fiscalía determinó que la víctima presentaba síndrome del niño maltratado y múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida. Además tenía infecciones y llagas presuntamente por falta de cuidado luego de que fue operada en abril por daños intestinales.

El caso de Yaz

En agosto, la menor de siete años pidió a los médicos que la dejaran morir, que ya no la curaran.

“Mejor quiero morirme, ya no me curen… no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”, dijo Yaz a uno de los médicos en declaraciones recogidas por Sin Embargo, al ingresar al Hospital de Las Margaritas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras ser fuertemente golpeada, lo que le causó una hemorragia interna y le dejó un pulmón colapsado, además de que presentaba signos de violación y quemaduras en la espalda.

Los antecedentes que “nadie vio” en Yaz

Antes de este ingreso hospitalario, a la pequeña la habían atendido con señales de tortura y maltratos en tres ocasiones; además, su hermanita de sólo 3 años de edad murió en junio por una supuesta broncoaspiración, sin que se abrieran investigaciones al respecto.

Por el caso, los padres de la menor Rafael N. y Alejandra Viridiana N., fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de violencia familiar y abandono de persona.