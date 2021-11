"Ya están trabajando estos flojos", indicó papá de Octavio Ocaña actor mejor conocido como "Benito".

TABASCO.— Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, quien es recordado por su papel de "Benito Rivers" en la serie de comedia "Vecinos" advirtió que el asesinato de su hijo no quedará impune como el de Paulette y otros más que se han presentado en el país, aclarando que hasta el momento solo ha recibido una llamada de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, el empresario tabasqueño insistió que los policías del Estado de México mataron a Ocaña al asegurar que por el quemacocos del auto en el que viaja su hijo fue herido con un arma de fuego que le provocó la inminente muerte.

Los policías lo mataron: Papá de Octavio Ocaña "Benito"

En entrevista, Pérez aseguró que gracias a su insistencia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya están haciendo su trabajo, pero que es muy claro que los responsables de la muerte de su hijo, quien dio vida "Benito" son los policías que lo persiguieron, afirmando que seguirán apelando a que se haga justicia.

"Ya están empezando a hacer su trabajo estos flojos, querían que yo lo hiciera por ellos, pues ya lo lograron. Ya está todo más claro que el agua, ellos fueron los que lo mataron, nada más vamos a ver cómo trabajan, qué investigación tienen que hacer y vamos a dejarlos trabajar, vamos a ver hasta dónde llegan ellos", indicó el papá del también comediante.

En la entrevista también afirmó que sobre la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo ha tenido una breve comunicación con integrantes de la Secretaría de Gobernación, pero que está en espera que se vuelvan a comunicar con él.

"Habló (en la mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto hablar, fue una plática, pero solo fue de 10 segundos y vámonos. Estoy esperando su llamada", aseveró el empresario tabasqueño.

Más políticos le brindan apoyo al papá de Octavio Ocaña "Benito"

El papá de "Benito" también señaló que recibió un mensaje del gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, sin embargo no dio detalles sobre lo que le dijo.

Por su parte, Ariel Juárez, diputado de Morena del Congreso del Estado de México, dijo que "es urgente una revisión a fondo del protocolo de actuación de los policías de Cuautitlán Izcalli relacionados con la muerte de Octavio Ocaña ('Benito')".

Agregó que se requiere una nueva evaluación del control de confianza y revisión de los protocolos de actuación policial, pues la mayor parte de los integrantes de policías municipales carecen de preparación, no tienen capacitación constante, ni una adecuada instrucción y prácticas para el uso de armas.

"Lo voy a vengar, le voy a hacer justicia": Padre de Ocaña

Antes de recibir el apoyo del Gobierno de México y que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometiera ayuda para aclarar caso Octavio Ocaña, histrión que desde su infancia y hasta sus últimos días interpretó a "Benito Rivers", Octavio Pérez le gustaría hacerse justicia "con mis propias manos".

"Yo estoy enojado, si les pasa eso a ustedes (policías) no lo dejan impune, hasta los matan, yo no lo puedo hacer, pero me gustaría hacerlo, no tienen idea de como me gustaría hacerlo, con mis propias manos porque los hue#$%& los tengo bien puestos y no estoy solo", puntualizó el empresario tabasqueño en entrevista.

"No saben que gente me rodea y qué amistades tengo, esto va a llegar hasta verlos todos tras las rejas, es lo que quiero. Me gustaría verlos muertos, pero no va a pasar eso, no lo voy a hacer, no estoy loco", agregó el padre del histrión.

De igual modo en entrevista en el programa "Sale el Sol", Octavio Pérez, dijo que vengará la muerte de su hijo y que le hará justicia: "A mi hijo lo voy a vengar, le voy a hacer justicia".

Por último mencionó que tiene pruebas de la negligencia en la que cayeron los policías municipales de Cuautitlán Izcalli que grabaron vídeos en vez de darle los primeros auxilios.

