Mujer detenida por caso Fátima, víctima de su marido

“Seguiré sufriendo”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Estoy sufriendo y seguiré sufriendo”, dijo Marcelina, madre de Gladis Giovana, quien fue detenida por la muerte de Fátima.

Consideró que su hija es víctima de Mario Alberto, quien la violentó en reiteradas ocasiones.

La mujer dijo que por cinco meses no supo de su hija hasta que vio en las noticias que eran buscados por las autoridades.

De acuerdo con lo que narró afuera del penal de Santa Martha Acatitla a donde acudió para ver a Giovana, Mario la amenazó varias veces con atentar contra sus hijos si no regresaba con él.

Volvió con él, hasta el desenlace de las agresiones con el secuestro y feminicidio de la niña Fátima Cecilia, de siete años.

“Mario Alberto venía a buscar a Giovana para que le prestara a uno de los niños para llevarlo a pasear y a fin de cuentas se lo llevaba y ya no se lo regresaba; así es como él se aprovechaba para volver con ella”.

“Le decía que si no regresaba ya no iba a ver a sus hijos o ya no iba a ver al niño al que se llevaba, (que) lo iba a encontrar de una manera muy triste”, contó.