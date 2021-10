Mujer es captada subiendo a la azotea para espiar a sus vecinos; se hace viral

La mujer llevó al extremo su curiosidad; en TikTok la mujer provocó los comentarios de todo tipo

MÉXICO.— Una mujer causó risa e indignación luego de que fue descubierta espiando a sus vecinos a través de la ventana de la casa de éstos. La mujer de la tercera edad se ha hecho viral debido a su acción la cual cruzo el límite de la decencia pues se atrevió a subirse a la azotea para enterarse de qué pasa con sus vecinos.

Es captada espiando

Fue a través de un vídeo publicado en TikTok, en el que el usuario identificado como Gustavo mostró cómo fue que su vecina, una mujer ya mayor, subió por una escalera y atravesó el techo para asomarse a la casa de al lado y ver qué estaba sucediendo.

La grabación ha generado las reacciones debido a que se muestra cuando tomo una escalera metálica para subir a la azotea y poder husmear en la casa de sus vecinos.

¿La mujer tiene derecho a espiarlos?

El usuario que compartió el momento en el que captó a su vecina husmeando indicó que la mujer construyó una barda justo al frente de su ventana hace 23 años.

El internautas detalló que la finalidad de su clip no era exponerla, sino explicar que su ventana no daba hacia su habitación, sino más, bien hacia su techo, por lo que no entendía las razones por las cuales su vecina se molestó y optó por poner una barda como protección.

En un tercer video, aseguró que sus vecinos han hecho lo mismo, y han colocado ventanas que apuntan hacia su propiedad.

Sin embargo, cibernautas aseguraron que el colocar una ventana con esa vista fue su propio error, ya que la mujer está en todo su derecho de "espirarlo" porque está en su propiedad. Pese a las opiniones divididas, la señora se ha vuelto viral y los usuarios se han mostrado sorprendidos con su agilidad apesar de ser una adulta mayor.