Mujer exhibe a acosador en Jalisco; fingía pedir una dirección

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer usó sus redes sociales para difundir imágenes de un hombre que la acosó a bordo de un automóvil en calles de Jalisco.

Acosador fingió pedir una dirección

De acuerdo con la usuaria de Facebook, el hombre a bordo de su automóvil le solicitó referencias sobre una supuesta dirección; sin embargo, ella se percató que el hombre se masturbaba.

La joven indicó que, ante la advertencia decidió sacar su celular y sacarle fotos para denunciarlo.

"Este sujeto me acaba de acosar, me abordó preguntándome una calle y vi que se estaba masturbando, y yo con toda la astucia le dije, permite prepare mi cámara y tómala por P*** te harás viral, abusadas jovencitas por lo menos yo tengo colmillo y no contaba con mi astucia pero otras más jóvenes bien podrían salir incluso violadas por este sujeto", escribió la afectada en redes sociales.

Comparte hasta las placas

También compartió una foto en la que es visible la placa del automóvil de Jalisco JLM-54-42. Mientras, tras darse a conocer el caso, varios usuarios en redes sociales identificaron al sujeto y señalaron que era empleado de Farmacias Farmapolis.

Igualmente, a través de sus redes sociales la empresa confirmó que se trataba de un empleado y que tomaría cartas en el asunto. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.