Mujer organiza Baby Shower en Sinaloa, pese al alza de Covid, y nadie va

Baby Shower en Mazatlán se volvió viral, pues nadie asistió

SINALOA.- Una mujer organizó un baby shower el pasado 24 de julio en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, ningún familiar acudió a la reunión.

El estado de Sinaloa está en semáforo rojo y la mujer, identificada como Marysol López, decidió seguir la reunión. Sin embargo, luego de que nadie llegó, compartió en sus redes sociales la invitación para que asistieran otras personas, al menos para consumir los alimentos que había preparado.

"No importa que no traigan regalo, solo no deseo que se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho: vestida y alborotada en mi baby shower. Quien guste venir, mande mensajito y les pasó la dirección", compartió y después eliminó la publicación.

Foto: redes sociales

Sin embargo, el hecho captó la atención de un medio local, que entrevistó a la mujer, quien explicó que es consciente de la situación actual por el Covid y que por eso redujo su número de invitados a la familia de ella y su esposo.

Añadió que compró gel antibacterial y que planeaba repartir cubrebocas desechables entre los invitados.

Baby Shower les hacía ilusión

Marysol y su esposo son de bajos recursos, viven en una casa de lámina y madera. Ella vende gelatinas y su marido es pintor, entre ambos mantienen a sus dos hijos.

Después de su publicación Marysol pensó que podría recibir algunos invitados, pero solo le llovieron las críticas. Al día siguiente, hizo una nueva publicación.

“Doy gracias infinitas a Dios y a cada personita que estuvo a mi lado este día, recibí muchísimos mensajes con buenos deseos (...) Desgraciadamente así somos los mexicanos, hablamos siempre con el pie por delante sin conocer realmente la historia”, compartió.

Pedirán certificado de vacunación en Culiacán y Mazatlán

En los municipios de Culiacán y Mazatlán, a la población mayor de los 18 años residentes en Sinaloa se les exigirá la exhibición de su certificado de vacunación completo para ingresar a bares, cines, cantinas, discotecas, centros nocturnos, restaurantes y espacios públicos.

Othón Herrera y Cairo Yarahuán, secretario del ayuntamiento de Culiacán, señaló que existe la propuesta de que esta medida se haga extensiva para los alumnos que eventualmente regresen a clases presenciales en las escuelas. Refirió que dicha acción, en el caso de la capital estatal, entrará en vigor el próximo sábado y va encaminada a disminuir el índice de contagios de Covid-19.

El funcionario municipal asentó que se espera que el próximo viernes concluya la inmunización del segmento de población que va de los 18 a los 29 años de edad, quienes van a recibir una vacuna que sólo requiere de una dosis.

Un requisito que no aplica para turistas a Mazatlán

Por su parte, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aclaró que este requisito no se va a imponer a turistas de otros estados, ni del extranjero, puesto que no se tiene la certeza de que de donde proceden la campaña de inmunización haya llegado al sector de 18-39 años.

Comentó que en el puerto las medidas entrarán en vigor a partir del próximo lunes, fecha en la que se concluirá la vacunación de jóvenes del grupo antes mencionado. Los negocios de estos giros tendrán que implementar las medidas necesarias y los mecanismos para validar la exhibición de los certificados de vacunación completa de todos sus clientes, a fin de que puedan darles el servicio, y en caso de que no acaten estas disposiciones, se van a hacer acreedores a sanciones, asentó.

Asimismo, el alcalde de Mazatlán manifestó que la intención es promover que la mayor parte de la población se aplique la vacuna para inhibir la nueva ola de contagios que causan estragos entre las familias, puesto que ahora los pacientes son más jóvenes.

Sobre las visitas a las playas en esta época de vacaciones explicó que con el uso de drones se monitorea en forma continua el flujo de personas, por lo que en caso de detectar aglomeraciones, se procede al cierre del lugar. Por último, Benítez Torres externó que nadie desea que haya un nuevo confinamiento y paralización de las actividades económicas, por lo que se están asumiendo estas nuevas medidas preventivas de protección a la población.