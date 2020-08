Mujer ''regaña'' a su trabajadora doméstica para una broma de Tik Tok

El humor en redes sociales no siempre puede ser considerado divertido, al menos no para todas las personas a pesar de los esfuerzos de los internautas y, ahora, los tiktokers que cada día buscan más seguidores en sus cuentas.

Desde tendencias que hacen burla de las deformaciones de otros, hasta bromas a bebés de escasos meses de vida (como arrojarles un queso o tirarles agua para ver sus reacciones), algunas tendencias resultan polémicas, pero no detienen a los usuarios en su afán de conseguir seguidores.

En un reciente vídeo que se volvió tendencia, una mujer identificada como Marisa López causó contradicción al intentar jugarle una broma a su empleada doméstica a la que considera “de la familia”.

“Se acaba de bajar la señora que trabaja conmigo, Silvia , a comprar un queso panela . Siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco , que yo le dije que cinco, a ver cuál es su reacción, ¿va?”, señala Marisa a sus seguidores en Tik Tok.

Luego de que Silvia regresa al auto, la mujer le “confronta” diciéndole que le pidió que comprara cinco quesos panela. Aunque la empleada simplemente evita la confrontación y se disculpa con un “ah, no la escuché”, Marisa insiste y le reprocha “ya me estoy empezando a enojar”.

Aunque al final la tiktoker termina por decirle a su empleada que todo se trató de una broma para la plataforma de vídeos, en redes sociales no tardaron en reprocharle a Marisa sobre el hacer abuso de su estatus social.

Silvia con cara de "a ver con qué me sale esta pendeja" pic.twitter.com/o7e8idbCFP

Una broma desde una relación asimétrica de poder, no suena a broma, suena a exhibición, a humillación y es violencia. Silvia no es familia, es una persona q presta un servicio; ¿Silvia tendrá una retribución extra p/hacer las compras en medio d una pandemia?; ¿Silvia tendrá SS?. https://t.co/pjYCBSDORd

Las bromas whitexicans son muy extrañas.



Me conmovió la señora porque le echó ganas, pero no le salió. Silvia es demasiado inteligente y no cae en chistes sin sentido.



Silvia 2 - la señora 0