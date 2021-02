Mujeres exigen un juicio político contra Salgado Macedonio

Iniciativa de MC contra aspirante acusado de abuso

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El partido Movimiento Ciudadano solicitó un juicio político contra Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador en el estado de Guerrero denunciado por abuso sexual por varias mujeres, para que no pueda participar en la contienda del próximo 6 de junio ni pueda continuar como senador.

La denuncia, motivada por violaciones a los derechos humanos de las mujeres, fue promovida por Sofía Castro Guerrero, secretaria del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.

El juicio político es un mecanismo constitucional que les corresponde a las cámaras del Congreso cuyo objetivo es la inhabilitación o destitución de un diputado o senador que haya tenido actuaciones que van en contra de los intereses públicos o que violen las leyes o la Constitución.

Además del procedimiento mencionado, mujeres de Movimiento Ciudadano se manifestaron en la Cámara de Diputados pidiendo el juicio político contra el integrante del partido Morena.

“Que quede claro: esto no es un tema electoral ni de campaña, sino de justicia y de derecho; Félix Salgado Macedonio no solamente no puede ser gobernador, ni siquiera candidato y mucho menos protegido pues un violador no puede ocupar ese lugar", indicó el partido.

Salgado Macedonio, quien cuenta con una carrera política de más de 30 años, fue registrado el lunes por Morena como candidato a gobernador de Guerrero .

El día siguiente, el candidato compareció ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido debido a las denuncias por violación que surgieron recientemente en su contra para que el partido decida, atendiendo a una investigación interna, si finalmente Salgado Macedonio será candidato o no.

Sin embargo, López Obrador opinó en varias ocasiones que la decisión le corresponde “al pueblo” y este viernes insistió en que se está llevando al cabo “una campaña de linchamiento” contra el candidato.

DesafueroProtesta

Mujeres en San Lázaro exigen desafuero de Félix Salgado tras ser señalado por violación.

Acuden a San Lázaro

Con letreros de “Un violador no puede ser gobernador”, “diputados rompan el pacto” y “Desafuero para Salgado Macedonio”, un grupo de mujeres activistas acudieron a la Cámara de Diputados a entregar una solicitud de desafuero contra el precandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Sin fines políticos

Sofía Castro, una de las mujeres que acudieron, aseguró que la petición no persigue fines políticos, sino de derechos de las mujeres.