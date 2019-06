COAHUILA.—Este día se dio a conocer otro caso de suicidio por acusaciones del movimiento #MeTooEscritoresMexicanos.

Jorge Antonio Rangel Guerrero, artista sonoro, músico y escritor, se quitó la vida dos meses después de ser acusado por intento de violación.

Las autoridades reportaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en un domicilio de la calle Valencia 226, de la colonia Villas de Aranjuez, en Saltillo.

Padres del Jorge lo encontraron sin vida y colgado en el closet, donde se había ahorcado.

Al lugar llegaron servicios de rescate, pero los paramédicos sólo confirmaron el deceso que, aparentemente, ocurrió durante la noche.

En marzo pasado, el siguiente tuit contra Jorge circuló con el hashtag

#MeTooEscritoresMexicanos :

“Jorge Rangel, que ni a escritor llega pero sí es compa de muchos escritores en Saltillo, Coahuila. Se metió a un cuarto donde yo dormía borracha, me manoseó y acorraló y no me dejaba salir #MeTooEscritoresMexicanos”.

El tuit fue escrito por una joven, y al cual el escritor Julián Herbert respondió:

“Yo estaba ahí. Esto sucedió en mi casa. Al principio no entendí lo que pasaba, luego me explicó y me disculpé con ella, pero no le di la importancia debida. Tampoco se lo mencioné a nadie; pero puedo corroborar que es cierto. Lo lamento”.