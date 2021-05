"Muy peligroso": secretario de Marina ve como enemigo al Poder Judicial

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) calificó como “muy peligroso” que el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, considere como “enemigo” al Poder Judicial.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, destacó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el tema.

¿Enemigos?

“El comandante de la Marina de México dice, en una rueda de prensa junto con el Pdte. López Obrador, que sus ‘enemigos’ están en el poder judicial".

"Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO. Muy peligroso”, escribió.

Declaraciones indignantes

Vivanco calificó de “indignantes” las declaraciones del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada el viernes 21 de mayo, se quejó de la actuación de los jueces en la captura de capos del narcotráfico y de decomisos de droga.

Opinión del secretario

“Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar al cabo la detención”, afirmó Ojeda Durán

¿Qué pensará Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL), presidente del CJF, de las declaraciones del secretario de Marina, @AlmiranteSrio, al afirmar que el Poder Judicial parecería ser “un enemigo” en el combate a grupos delincuenciales? ⬇ https://t.co/M9tQE3apu9 — @diario24horas (@diario24horas) May 22, 2021

Lo hizo en respuesta a un representante de los medios de comunicación sobre un aseguramiento de metanfetaminas en Guaymas, Sonora, que tenía por destino Barcelona, España.

Cuando el secretario de marina, José Rafael Ojeda Durán, afirma que "parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial", es momento de reflexionar si queremos un México gobernado por militares o en el que rija el estado de derecho — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) May 22, 2021

Cerrar el círculo

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van”, añadió el titular de la Marina.

Con esta frase, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reprochó a ministerios públicos y jueces que no exista apoyo para consolidar casos de decomisos de precursores de drogas, pero con ello da un duro golpe a la #reputación de las #instancias gubernamentales #FMX pic.twitter.com/GdkuOrZIut — Futuro México (@FuturoMexico_) May 21, 2021

Polémica y reacciones

Luego de sus polémicas declaraciones, una de las primeras reacciones fue la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien aseguró que en una democracia, es indispensable la autonomía del Poder Judicial.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró que el Poder Judicial "seguirá defendiendo los derechos humanos, la Constitución y su autonomía", tras las declaraciones del secretario de Marina, Rafael Ojeda.#Nacional | #Seguridad https://t.co/KWso6a8hxH — La Jornada Maya (@LaJornadaMaya) May 21, 2021

Silencio del Presidente

Analistas y políticos de oposición se sumaron a la condena de las declaraciones del almirante Ojeda Durán.

Grave el reproche que hizo el secretario de Marina, Rafael Ojeda, en la mañanera: “el enemigo podría estar en el Poder Judicial”. Ya le brincaron HRW; la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial, y el ministro Arturo Zaldívar, incondicional del Presidente. — Francisco Garfias (@panchogarfias) May 22, 2021

Algunos criticaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encontraba al lado del secretario, no corrigiera o evitara malinterpretaciones.