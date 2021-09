Crean plataforma de Fosas Clandestinas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Plataforma Ciudadana de Fosas, presentada este martes, reúne datos sobre fosas clandestinas en México procedentes de fiscalías y la prensa ante la necesidad de los familiares y buscadores de personas desaparecidas de información fiable que no proporcionan las autoridades.

"Necesitamos plataformas y bases de datos confiables y verificables", expresó en una conferencia de prensa Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.

Hidalgo es madre de Roy Rivera, desaparecido en 2011 en Nuevo León y cuyo nombre aparece dos veces en la base de datos de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que recoge a más de 90 mil 000 personas desde que se iniciaron los registros en 1964.

La Plataforma Ciudadana de Fosas reúne documentación de los hallazgos de fosas clandestinas notificados por la prensa nacional y local, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República (FGR); y nace como una herramienta de aglutinamiento de datos para quienes buscan respuestas frente a lo que consideran inacción.

La información de las fiscalías "no es verificable, no es oportuna, llega muy tarde, no es comprensible, no está actualizada y tampoco está completa", compartió Carlos Dorantes, oficial del Programa de Derecho a la Información de la ONG Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica.

Detalló también que, a pesar de que la guerra contra el narcotráfico iniciada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) comenzó hace más de 10 años, y que hace cuatro años se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, "no contamos con un registro claro de fosas clandestinas".

Dorantes presentó en una conferencia de prensa virtual, junto al resto de organizaciones creadoras de la plataforma y familiares de personas desaparecidas; los datos más relevantes que recoge la web, que "llenan los vacíos" que no completan las autoridades.

Los datos de la Procuraduría General de la República (institución anterior a la actual FGR) conseguidos mediante un litigio y los datos aportados por la FGR no coinciden hoy día, por lo que la información está "fragmentada".

Según la PGR, desde el año 2000 a febrero de 2015 se notificaron 505 fosas clandestinas y 2 mil 055 cuerpos recuperados. Por parte de la FGR, se registraron de 2006 a diciembre de 2019 un total de 474 fosas y 1.282 cuerpos recuperados.

Tampoco se pueden contrastar con los datos que publica la Secretaría de Gobernación regularmente, por lo que únicamente se pudieron incluir en la plataforma los datos de la PGR obtenidos mediante litigio.

"Buscamos resarcir ese vacío con información de fuente oficial y notas de prensa", detalló Dorantes.

Por su parte, Daniel Mata, investigador de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que fue solicitada información a las fiscalías de los 32 estados de México.

Solo se pudieron procesar la información de 19 estados, ya que el resto de respuestas incluyeron información fragmentada, inconexa y no detallada, advirtió. Aun así, se cuantificaron 2,357 fosas y 2,693 víctimas.

Por último, según la recopilación de notas de prensa, se reportaron 1,491 fosas clandestinas de las que se han exhumado 4,259 cuerpos de personas y 47,355 restos o fragmentos.

Plataforma

Adrián Lara, director de proyectos de Data Cívica, explicó que esta diferencia de datos recopilados entre fiscalías y medios de comunicación se reflejan en la plataforma, que busca además sumarlos y contrastarlos a través de un diagrama interactivo.

Asimismo, se puede ver la información específica por estado y municipio. También contiene un repositorio donde se recogen las solicitudes de información, informes y otros documentos de apoyo.

Por último, existe la opción de conocer la metodología llevada a cabo para crear la plataforma.

Ejemplo para las autoridades

Los familiares de personas desaparecidas expresaron durante la presentación en línea la importancia de dicho lanzamiento.

"Agradezco a las organizaciones no gubernamentales. Si toda esta voluntad que tienen ustedes la tuvieran las personas del Gobierno no habría necesidad de que yo u otras víctimas del país estuviéramos fungiendo de investigadoras y estuviéramos mendigando información que por derecho nos corresponde", dijo Bibiana Mendoza, miembro de Hasta Encontrarte Guanajuato.

Por otro lado, Angélica Rodríguez de Regresando a Casa Morelos, celebró la creación de la plataforma y que "desde la sociedad civil se estén haciendo bien las cosas".- EFE