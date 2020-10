Nace ''Sí por México'': busca ser contrapeso del gobierno

Con historias reales de personas que viven una tragedia o son víctimas de las malas políticas públicas del gobierno federal, y el respaldo de casi 400 organizaciones civiles, surgió el proyecto “Sí por México” que tiene como finalidad un cambio en la actual política pública federal.

También, busca incidir en que haya un equilibrio político en las cámaras legislativas a partir de las elecciones de 2021 e impulsar una agenda ciudadana entre los partidos políticos del país.

Durante la presentación virtual de esta iniciativa ciudadana, en un hotel de Ciudad de México, la actriz Claudia Ramírez repitió después de cada historia presentada que a partir de hoy “el ‘Sí’ va presionar como nunca, hasta que nos cumplan”.

Adrián LeBarón narró el asesinato de su familia, que le hizo darse cuenta que en México no hay quien te ayude, no hay en quién confiar, ni las instituciones actúan de buena fe.

"Pero con responsabilidad ciudadana y movimientos como 'Sí por México' puede haber un cambio y no es utópico lograr un mejor país al actual", refirió el activista.

Gloria Rojas habló del caso de su hija, a quien le arrojaron ácido en el rostro y la inmovilidad de la Fiscalía para investigar, pero cuando el caso se hizo público hasta la buscó el gobernador y el Instituto de la Mujer.

Algo similar contó Yesenia Zamudio, cuya hija fue víctima de acoso de un profesor que la reprobaba con intenciones de obtener favores sexuales y con complicidad de un alumno hizo que cayera del quinto piso de la escuela para simular un suicidio o accidente, pero con su lucha logró que se clasifique como feminicidio.

“Hasta que nos cumplan”

“Cuantas muertes más debe de haber para que nos tomen en serio, para que nos den la seguridad que merecemos, pero el día de hoy con el ‘Sí’ vamos a presionar como nunca hasta que nos cumplan”, enfatizó Claudia Ramírez.

Después del anuncio de la iniciativa “Sí por México” se presentó a la cara visible del movimiento: Desiré Ángel, de Alternativas por México; Beatriz Pagés, directora de la Revista Siempre; Pola Salmún, de Mujeres con Alas; el triatleta juvenil Guillermo Ruiz Tomé y Luis Aballay, quienes negaron que este movimiento sea una oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sus declaraciones podrían interpretarse de otra manera.

“No me gusta este gobierno. Nos ha aplastado, nos sigue robando y espero que mi generación dé el cambio. Yo cambiaría al gobierno y algunas formas de hacer política porque construye refinerías, arrasa con los bosques y no puedes alzar la voz porque te reprime”, señaló Guillermo Ruiz.

“Parece que el gobierno no nos escucha, no nos entiende. No entendió el mensaje de marzo de las mujeres, pero a partir de hoy el ‘Sí’ va a presionar como nunca, hasta que nos cumplan”, apuntó Pola Salmún.

Los ponentes afirmaron que este movimiento tiene una fuerza de 400 organizaciones con decenas de miles de ciudadanos, actuará de manera propositiva, pero firme, y exigirán atención prioritaria en ciencia y tecnología, salud, medio ambiente, derechos de la niñez, derechos humanos, igualdad de oportunidades, justicia accesible, educación de calidad, respeto al Estado de Derecho, una sociedad sin vandalismo, una mejor política económica, programas sociales que no sean eje del populismo...

"Y lo principal, derrotar una creciente autocracia y un populismo que está devastando al país”, subrayaron.

Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos.



Sí a las causas de la ciudadanía

Sí al diálogo y a la unidad

Sí al derecho a pensar diferente

Sí a un 🇲🇽 más justo

Primera convención

Anunciaron su primera gran convención virtual, el 8 de noviembre, y que desde hoy “Sí por México” iniciará un acercamiento con los partidos políticos para proponer esta agenda ciudadana y quien se adhiera tendrá la confianza de este movimiento y también vigilarán su cumplimiento.

“Es un movimiento que llegó para quedarse porque la realidad ha despertado a la sociedad al ver que se gastan millones de pesos en proyectos inservibles y se tiene que lograr que este gobierno cambie sus prioridades porque va en sentido equivocado”, indicaron los cuatro representantes institucionales.

La periodista Beatriz Pagés dijo que está severamente preocupada por el ataque del gobierno federal contra las instituciones, “hay claras violaciones a la Constitución federal, no hay división de poderes y todos saben que si no hay respeto a la libertad de expresión, no hay democracia”.

También expusieron los derroches por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cual no termina; los niños con cáncer que no reciben medicinas del gobierno y que con amparos obligan al gobierno a cumplir su responsabilidad; los empleados de hospitales Covid a quienes obligaban a trabajar desprotegidos, y así una sucesiva granizada de acciones contra la sociedad.

Espíritu ciudadano

Se preguntó a los presentadores si esta organización es una oposición al gobierno de López Obrador y si tiene filiación partidista o ideológica.

“No somos oposición, somos un grupo propositivo de ciudadanos que vamos a retar a todos los partidos políticos para que hagan suya esta agenda ciudadana”, dijo Guillermo Ruiz. “El que quiera sumarse lo puede hacer, no tenemos filiación partidista, aquí cabemos todos y todas, siempre y cuando podamos coincidir con los seis puntos de esta plataforma”.

Otros reforzaron esta respuesta en que la agenda del “Sí” no puede ser de oposición, rompe coordenadas de ideologías y permite agrupar a todos los que ven alguna esperanza de terminar con la vieja política y tener un mejor México.

“La ideología que tenemos son causas, son los objetivos, es un gran movimiento ciudadano con un abanico de personas de todas las creencias y nos une algo fundamental como es la defensa de la democracia”, señaló Pola Salmún.

Los presentadores fueron cuestionados sobre el financiamiento de este movimiento ciudadano, la producción de los vídeos que son profesionales y la renta del espacio del lanzamiento, y hasta le recordaron a la señora Pagés que ella fue militante del PRI en el gobierno federal anterior.

Ella respondió que renunció a su militancia, y en los financiamientos del movimiento cada quien aporta y cubre sus gastos.

“Primero: más que un escuadrón, somos un ejército de ciudadanos”, recalcó la periodista.

“No somos sus adversarios”

Luego Desiré explicó que ella pagó su boleto de viaje, su hotel sus alimentos y las casi 400 organizaciones apoyan porque quieren un cambio y aunque cueste trabajo que lo crean nadie los financia y tampoco nadie los lidera.

Incluso, abundaron, “el propio presidente López Obrador puede adoptar esta agenda ciudadana como una forma de buscar la mejoría del país”.

“No somos sus adversarios, tenemos estudios serios y meticulosos que quizá lo ayuden a cumplir su meta de ser el gran mandatario que quiere ser. Esta agenda ciudadana puede ser la gran aliada si aprende a vernos como una sociedad democrática, respeta el Estado de Derecho y acepta la pluralidad”, destacó un ciudadano identificado como Franky.

Presentación de la iniciativa ciudadana "Sí por México". El lanzamiento será hoy, martes 20, a las 20 horas, por medios digitales

Las organizaciones que participan en el movimiento “Sí por México” señalaron que están preocupados y molestos de ver cómo el país cae en pedazos, se pierde la democracia, aumentan los índices de delincuencia, hay grupos que causan desorden con total impunidad y por ello es importante las elecciones de 2021 para que los políticos conozcan la agenda ciudadana auténtica.

Enfatizaron que la sociedad quiere gobernantes que gobiernen para los ciudadanos, no para concentrar y eternizarse en el poder.

Ni mesías, ni patrones

“En este movimiento no hay nombres, no hay caudillos, no hay mesías ni patrones, aquí hay muchos mexicanos y mexicanas que quieren un mejor futuro de México”, subrayó Pola Salmún. “Quisiéramos decirle a las muchas mujeres que durmieron a las puertas del Senado para suplicar que no cancelen los fideicomisos que sirven para atender sus necesidades y a toda víctima que estaremos con ellas a partir de hoy”.

