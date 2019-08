Nada de oportunismo ni “acarreo”, pide AMLO en la elección de Morena

MÉXICO.- Ante la cercanía de la elección para renovar la dirigencia nacional del partido Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se deje a los militantes decidir en libertad.

En su conferencia mañanera también exhortó a evitar la manipulación, la inducción al voto o el “acarreo“.

Elección en Morena

López Obrador recordó que enviará una carta al partido antes de la elección de su nueva dirigencia.

Según dijo, busca expresar su sentir sobre lo que se debe cuidar en Morena, que en su opinión son los ideales y principios, no dar entrada al oportunismo y a la “politiquería“.

“Eso les deseo a todos los partidos, que les vaya muy bien, que no haya mezquindades, que por encima del interés personal -por legítimo que parezca- se ponga el interés superior el de la nación”, dijo.

Asimismo, señaló que se acaba lo de “líder moral” o el “primer militante” de un partido, como se manejaba antes.

Conflicto en el Senado

Sobre la confrontación en la bancada de Morena en el Senado por la renovación de la dirigencia de la Mesa Directiva, el Presidente advirtió que los mexicanos ya cambiaron de mentalidad.

A su decir, el pueblo sabe diferenciar quién habla con la verdad y quién “es un trepador, un oportunista y un politiquero“.

Te puede interesar: AMLO se opuso a bajar en Yucatán dinero a partidos

Por ello, ayer pidió a los senadores del partido que él fundó no pensar en intereses personales ni en cargos políticos porque “el político tradicional, el que piensa cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro”.

A López Obrador le preguntaron sobre la división en la bancada de Morena en la Cámara Alta por la votación de la presidencia de la Mesa Directiva.

En ésta Mónica Fernández Balboa relevó a Martí Batres apoyada por un grupo que encabezó el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila.

Debe haber ideales

“Lo que creo no solo para este caso, sino para otros, aplica parejo”, expuso el Presidente. “Que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tengamos que actuar poniendo por delante los ideales y principios”.

“Le debemos profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales, no hay principios y no se puede hacer política”.

Según explicó, él tiene licencia en Morena y ya no es militante activo, por lo cual no participa en cuestiones partidistas.

Sin embargo, no descartó asistir al Congreso Nacional de Morena, pero reiteró que ahora su único papel es representar a todos los mexicanos.- Con información de “El Universal” y Publimetro