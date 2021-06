'Piensan que no tienen amigos': nadie va a la fiesta e invitan por Facebook

MONTERREY.- Al ver que pasaban las horas y nadie de los invitados había llegado a la fiesta de cumpleaños de sus hijos, Gera y Asís, una madre de familia publicó en redes sociales una invitación abierta. Y en pocos minutos llegaron muchas personas, al grado que tuvieron que pedir que ya no acudieran por el covid, no podían recibir más gente.

Pasaban las horas y no llegaban los invitados a la fiesta de Gera, de cinco años y de su hermanita Asís de cuatro, por lo que su madre, Monserrat CM, publicó en su perfil de Facebook "son casi las siete pm y nadie ha llegado a la merienda".

''Piensan que no tienen amigos''

Su mensaje estuvo acompañado por fotografías donde se observan al menos tres mesas y un brincolin que semeja un castillo medieval, pero sin gente en el lugar. Explicó Monserrat que todos los invitados con alguna excusa o con un simple "está muy lejos", habían desairado la fiesta.

Por ello, lanzó una invitación abierta a través de las redes sociales.

"Si no me hablan ni me conocen, no importa, si gustan venir, el brincolin estará hasta las once pm".

Adelantó que tenía para los invitados chilidogs, frituras y pastel.

"No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen", señaló la joven madre de familia, al tiempo que compartía el domicilio de la colonia Sebastián Elizondo, del municipio de Apodaca. Donde recibirían a quienes decidieran acompañarlos en la celebración del cumpleaños de sus hijos.

A los pocos minutos la invitación se compartió en redes sociales y empezaron a llegar a la fiesta numerosos invitados; por lo que Diego GR, el padre de los menores, publicó: "muchas gracias a todos, por el covid ya no podemos recibir gente; muchas gracias a todos los que llegaron, de corazón se los agradezco en serio; gracias por darles un momento de alegría a mis niños".