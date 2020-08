Nadie me va a quitar: "Lady Tacos de Canasta", con lugar fijo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO- Luego de que este jueves elementos de la Policía Auxiliar decomisaron su mercancía y agredieron a Marven, mejor conocida como "Lady Tacos de Canasta", en el Centro Histórico, la comerciante informó a través de redes sociales que le dieron un lugar fijo para vender su tacos en Pino Suárez.

"Gracias a todos por sus muestras inmensas de cariño, mi corazón se siente feliz de saber que cuento con mucha gente. #EstoyImpactada", escribió la vendedora Muxe.

"Nosotros trabajamos de manera honrada. Salimos a las calles a buscar sustento no a delinquir y la agresividad de las autoridades nos deja en claro que aquí en México uno tiene que ser ratero para que te dejen ser y no se vale", agregó.

Ante la noticia de que ya tenía un lugar establecido para vender su comida, "Lady Tacos de Canasta" agradeció a autoridades capitalinas porque recuperó su bicicleta y le pagaron sus tacos.

"Me dieron un lugar para vender dónde nadie me va a quitar (…) Mi lucha sigue y me mantendré de pie para seguir trabajando honradamente, las cosas pasan por algo y estoy bendecida", refirió.