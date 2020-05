Narro critica a López-Gatell y él responde con hospitales abandonados

MÉXICO.- José Narro Robles, quien fue secretario de salud durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, usó datos presentados por Hugo López-Gatell para cuestionar si México realmente logró aplanar la curva de contagios por Covid-19.

En #México, la pandemia de #covid_19mexico es un problema muy serio y lo tenemos que entender en su dimensión total.



En el siguiente hilo explico porqué ahora, igual que en 2009, las cifras de @HLGatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre.



(1/6) pic.twitter.com/qtFtlnitvF — José Narro Robles (@JoseNarroR) April 28, 2020

Narro Robles compartió tuits con el mismo tema, cuestionando las cifras aportadas por la Secretaría de Salud y afirmando que las cifras de López-Gatell no cuadran, igual que en 2009 generan “confianza e incertidumbre”.

“Con los datos de Hugo López-Gatell, llegar a los primeros 6 mil 500 casos positivos de COVID-19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevó 8 días. Acumular los terceros, solo 6 días. Los 6 mil 500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?”, escribió Narro Robles en Twitter.

Con los datos de @HLGatell, llegar a los primeros 6,500 casos positivos de #Covid_19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevó 8 días. Acumular los terceros, solo 6 días. Los 6,500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva? pic.twitter.com/ELhCxbGHht — José Narro Robles (@JoseNarroR) May 6, 2020

"Jejeje. A ver, cuénteme más".



El Dr. José Narro, extitular de la @SSalud_mx, aseguró a @elsolde_mexico que @HLGatell ha mentido y manipulado las cifras del COVID-19, y así respondió en un primer momento el actual subsecretario de Salud 👀 pic.twitter.com/IEGVxHVIH5 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 7, 2020

Te puede interesar: Reportera genera burlas al confrontar a López-Gatell

"Narro fue titular de Salud y 307 hospitales quedaron abandonados"

Minutos después, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López-Gatell dijo que recordaba a Narro porque en la administración en la que laboró se abandonaron 300 hospitales en el país.

Respecto a lo anterior, el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue cuestionado por una reportera durante la conferencia que se celebra diariamente en el Palacio Nacional en punto de las 19:00 horas.

López-Gatell dijo que recordaba a Narro Robles porque en la administración anterior quedaron abandonados 307 hospitales en el país.

“Ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados durante la administración anterior por distintas razones”, mencionó en conferencia de prensa.

"Respeto la opinión del doctor Narro. Es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue secretario de Salud, fue dirigente en el PRI, me parece un individuo respetable. Deberíamos ver sus argumentos, a ver a qué se refiere. Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar", puntualizó López-Gatell.

Así reaccionaron los internautas en Twitter

Cuando te mandan a atacar a L. Gatell, y terminas haciendo el oso y tundiendo a Narro.



Ay,Sarahí 🙄 pic.twitter.com/kQBp1VtGy9 — ℠®™lǝʌɐd (@pavel25pk2) May 7, 2020

“307 hospitales se quedaron abandonados… ahora me acordé del doctor Narro”: López-Gatell



⁦@HLGatell⁩ ten vergüenza y ya mejor evítate tus discursos de merolico y disco rayado. Ten respeto a tu profesión #GatellTitereAsesino #nosoyBot inepto https://t.co/DSIhKy3qTF — Magnanimus (@wilebaldito) May 7, 2020

#cuentamemas Pepito Narro. 🎶 Dime tú, Pepito Narro 🎶por qué los hospitales no se terminaron 🎶no se terminaron 🎶Si te robaste el dinero o dónde ha quedado 🎶 Dónde ha quedado 🎶 Si se lo llevó Peñita o te lo has quedado, te lo has quedado 🎶 Pepito Narro 🎶 pic.twitter.com/txHf1bePlC — AlanBritoBird (@BritoBird) May 7, 2020

A Narro hay que recordárle que los cargos tienen fecha de caducidad, y como los medicamentos caducos, esos deben ser depositados en un lugar adecuado para ser desechados. pic.twitter.com/WtQkAqQDqE — AgustinAragonL (@AgustinAragonL1) May 7, 2020

México tiene memoria, por eso echó del poder a quienes dejaron en ruinas al sistema de salud.@HLGatell se lo recuerda al ex secretario de Salud, José Narro:

307 hospitales abandonados en el sexenio pasado.#YoConfioEnGatell pic.twitter.com/Bxn5FQdHCB — Dip. Laura Imelda Pérez (@LauraImeldaTlaq) May 7, 2020