Natalia Lane: ¿Quién es la activista atacada y por qué piden justicia?

¿Quién es Natalia Lane?

CIUDAD DE MÉXICO.- La activista y defensora de los derechos de las mujeres trans y de todas aquellas que ejercen el trabajo sexual, identificada como Natalia Lane, denunció que sujetos desconocidos la agredieron en un motel de Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Portales.

Amigas y compañeros de la activista pidieron la ayuda de las autoridades investigación para ubicar y detener a los responsables.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) integra una investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones, luego de que la agresión ocurrida el sábado por la noche. Se averiguó que en el lugar también agredieron a otras dos personas.

Con heridas y sangre en el rostro, a través de redes sociales Natalia Lane narró parte de lo sucedido.

“Me acuchillaron en la nuca. Me estoy sintiendo muy mal. Les pido por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden. El hotel se llama Viana, es en el Metro Portales, del lado de Taxqueña. Por favor, me está doliendo mucho la cabeza y siento que me voy a desmayar”, dijo Lane en un video en vivo en su cuenta de Facebook.