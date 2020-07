Nay Salvatori, de nuevo en polémica; ahora insulta a una mujer

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil vuelve a ser centro de polémica por un vídeo viral. En esta ocasión, por insultar a una mujer a la que llamó “pu…” durante el programa de radio que conducía mucho antes de lanzarse a la política.

Al menos así lo explicó la diputada federal a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales, luego de que su nombre se convirtiera en tendencia por las reacciones a ese material; en el que realiza una llamada a una mujer.

“Yo a ti sí te conozco, mija, no te quemes, porque andan diciendo que tú eres pu… que eres muy zorra, respétate mija”.

(Si estás en un lugar público, bájale al volumen, tiene palabras folclóricas)pic.twitter.com/NHSBwdb7ft — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 10, 2020

Nay Salvatori responde a las críticas

Alrededor de las 16 horas de este viernes, la diputada destacó que no se avergüenza de su pasado y de las cosas que como comunicadora tuvo que hacer, pues destaca que fue gracias a esos programas que logró una cercanía con la gente que después le dio su voto para su diputación.

“Me considero una mujer defensora de los derechos de la mujer y los derechos humanos (…) deben saber que en mis anteriores trabajos me alquilaba para eso, para entretener, para hacer reír (…) para hacer bromas que la misma gente me pedía”, señala al inicio del clip.

Mi trabajo como comunicadora, el humor y la cercanía de la gente me dio su cariño y los votos que me trajeron a una diputación que llevo con orgullo.



Cada día me esfuerzo por pagar su confianza.



Mi más grande honor es representar a la gente que desde abajo, logra sus sueños. pic.twitter.com/FqwJxpWjT3 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) July 10, 2020

Explica que, si bien algunas de las bromas tenían un humor negro; los vídeos que circulan “unos de casi más de diez años, que forman parte de ese pasado que me dejó mucho aprendizaje”, fueron compartidos en principio por ella misma y “hoy están siendo utilizados para golpetear (su imagen)”.

Explica la polémica ley "antimemes"

También negó sentir vergüenza ante dichos materiales: “Antes prefiero ser juzgada por chistes, para algunos divertidos, para otros de mal gusto, que por haberle robado a mi país o haberle puesto agua a las quimioterapias de los niños”.

Aunque al final extendió sus disculpas a quien pudiera sentirse ofendido, también se tomó el tiempo de aclarar su propuesta “antimemes”, pues asegura que está a favor de estas expresiones culturales, siempre que éstos no busquen dañar la imagen moral de una persona.