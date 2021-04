Nayeli Salvatori revela red de prostitución en el Congreso pagada con impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual diputada federal de Morena y quien busca la reelección legislativa, Nayeli Salvatori, reveló en un video que cuando llegó a la Cámara de Diputados en septiembre del 2018, había una red de prostitución que operaba en las legislaturas pasadas.

Con cargo a los impuestos de los mexicanos

En un video, que estuvo unas horas disponible a través de sus redes sociales y que la mañana de este jueves fue retirado, acusó que las bancadas del PRI y del PAN tenían mujeres que se dedicaban a la prostitución, además de que sostenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados con cargo a los impuestos de los mexicanos, pero al llegar Morena despidió a todas éstas chicas.

En el vídeo, que ya no está disponible en sus redes sociales y de acuerdo con medios locales de Puebla, describen que la legisladora se dirigía a pagar su hipoteca e hizo una transmisión en vivo, en la que dijo que mientras hay una guerra sucia en su contra por hacer sus bailes de Tik Tok, la gente está dispuesta a votar por el PRI, PAN o PRD, incluso cuando detuvieron a un panista por el desvío de 40 millones de pesos.

Escorts en la nómina de San Lázaro

Pero al cambiar de tema, la legisladora poblana aseguró que cuando llegó a la Cámara había escorts que estaban en la nómina de San Lázaro, y que si algún diputado quería estar con una de ellas tenía que pagar lo que le pidiera, como viajes o coches, además de 5 mil pesos por una oficina que una "madrota" preparaba.

"O sea el PRI y el PAN tenían mujeres que se dedicaban a la prostitución y les pagaban 'con tus impuestos', se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados 'con tus impuestos', en las oficinas que se pagan 'con tus impuestos'", aseguró Nay Salvatori, quien llegó a San Lázaro por Encuentro Social, pero ahora ya es de Morena.

Arremetió contra el INE

En esta exposición, la legisladora también se dio oportunidad de arremeter contra el INE, del que señaló es uno de los órganos más ricos del país que quiere volver a tener un presupuesto millonario y por eso están tumbando sus candidaturas. Por ello, pidió a los mexicanos reflexionar bien su voto, pues dijo que mientras la gente se moría de hambre, en la Cámara había hasta jacuzzi en las oficinas del PAN y en el pleno prostitución, en cambio hoy hay un gobierno que apoya a los pobres.

Nayeli Salvatori borró el vídeo

Horas más tarde, la propia legisladora informó que por miedo a que se tomen represalias contra ella, por las declaraciones que hizo, decidió "bajar" el video, y exhorto a los medios de comunicación a que abran una investigación con exempleados y empleados para que ofrezcan más información, agregó que por obvias razones no revelará el nombre de su fuente.

"Por miedo a que se tomen represalias en mi vs por la declaración que hice, he bajado el video pero exhorto a los medios a que abran una investigación con ex empleados y empleados de, para que les den más información. Por obvias razones no revelaré el nombre de mi fuente", posteó a las 18:00 horas de este jueves en sus redes sociales.