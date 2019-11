Sin acuerdo campesinos y diputados sobre el presupuesto

Hoy se vence el plazo para avalar el Presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO.— Aunque las organizaciones campesinas que mantienen un bloqueo en la Cámara de Diputados insisten en que no van a permitir que se lleven al cabo los trabajos legislativos si no se les destinan recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, los legisladores afirman que no cederán ante estas demandas.

Asimismo, se mantiene la convocatoria para sesionar en el pleno de San Lázaro hoy desde las 8 horas, aseguraron Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, y Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, en conferencia de prensa.

“Tenemos respuestas para todos, no necesariamente lo que se está buscando al 100%, claro, dentro de las líneas que ha marcado este gobierno, tenemos restricciones muy claras de no etiquetar, de no dar recursos a organizaciones, la regla es que los beneficios van directo a las personas”, afirmó Delgado.

El líder del grupo parlamentario de Morena señaló que no se tiene contemplado sesionar en una sede alterna, debido a que la aprobación del Presupuesto es una sesión que requiere una logística complicada.

Por su parte, los líderes del Frente Auténtico del Campo (FAC) se levantaron de la sede alterna de diálogo con los diputados, molestos porque Mario Delgado los dejó “plantados” y anunciaron que no retirarán el cerco que mantienen en San Lázaro.

En el sitio del encuentro, un hotel a 3 kilómetros de San Lázaro, donde han operado los órganos de dirección de la Cámara de Diputados, sí estaban los líderes de todos los partidos pero faltaba Delgado, quien ofrecía la rueda de prensa que se prolongó.

Tras más de una hora de espera los líderes del campo salieron molestos y López Ríos advirtió “si quieren que les liberemos el recinto que vayan al campamento, nosotros ya no vendremos acá”.

“Solo podrán romper el cerco y desalojarnos con fuerza pública y a eso estamos dispuestos, a que nos manden fuerza pública”.

El dirigente rechazó de entrada el ofrecimiento para que levanten el plantón: la creación de la Financiera Nacional Agropecuaria.

“No, nos satisface es un organismo que apenas se va a crear y con tasas de interés muy altas para el nivel de ingreso y de valor del campo”, enfatizó.

Por su parte, Delgado insistió en que el apoyo al campo mexicano se dará a través de un nuevo esquema de financiamiento.

Niños piden seguridad

El Senado se llenó ayer de niñas, niños y adolescentes para pedir mayores condiciones de seguridad en el país debido a que los niveles de violencia en México han provocado que abandonen la escuela, pierdan seres queridos y no puedan salir a la calle con tranquilidad.

En un evento organizado por la organización Save The Children, jóvenes de diversos estados relataron en el recinto legislativo los episodios de violencia que han sufrido. Lo hicieron ante el senador morenista Martín Batres y Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

“Yo me siento con una inseguridad muy grande en Culiacán (Sinaloa) porque por el hecho de ser mujer corro el peligro de desaparecer, que el narcotráfico me lleve y me trate como esclava o me utilice para trata de personas”, expresó la menor Ángela, de 15 años.

La joven recordó la operación fallida para capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, y que derivó en balaceras por todo Culiacán el 17 de octubre.

“El jueves negro estuve en la línea de fuego, sentí el terror de estar separada de mi familia. Mientras mi mamá no podía hacer nada, yo estaba encerrada en una plaza comercial viendo a varias personas llorando diciendo que no se querían morir”.

Por estos hechos, Ángela Castañeda consideró necesario construir una cultura de paz en la cual los jóvenes sean escuchados, “porque somos parte de la sociedad”, además de que son un sector que puede lograr cambios en el país.— Forbes, El Universal y Notimex