Negociar, la mejor estrategia ante el amago arancelario

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).- El coordinador del Diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales impartido por el Colegio de México y la Secretaría de Economía, Fernando de Mateo, señaló que si no se hubiera alcanzado un acuerdo con Estados Unidos, la economía mexicana habría caído 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).



Enfrentar a Estados Unidos e iniciar una guerra comercial por el incremento en los aranceles le habría hecho mucho daño a México que ya de por sí enfrenta una grave caída de su economía, por lo que la mejor estrategia fue la de negociar y buscar acuerdos.



Recordó que México depende en 80% de su relación comercial con Estados Unidos, eso es algo que no se puede hacer a un lado tan fácilmente, cambiar el destino de nuestras exportaciones es muy complicado y llevaría un buen tiempo.



“Por esa razón, negociar fue la mejor de las opciones, porque implementar la política espejo no sólo hubiera sido darnos un ‘balazo en el pie, sino en la pierna y en el corazón’, los precios de los productos estadounidenses crecerían en al menos cinco por ciento, particularmente aquellos que no tenemos en el país”.





Puntualizó que la mitad de nuestras importaciones vienen de la Unión Americana y 80% de ellas son insumos para diversas industrias y para la agricultura nacional, cuyo costo es de casi 16 mil 500 millones de dólares.



El representante de México ante la Organzación Mundial de Comercio (OMC) de 2005 a 2016, Fernando De Mateo aseveró que de haber llegado a 25% en la imposición de aranceles, el costo habría sido de 80 mil millones de dólares, lo que habría representado la ruina para el país.



Expuso que mientras Donald Trump esté al frente del gobierno de Estados Unidos seguirá usando los aranceles como arma de “política económica, política-política, y política exterior”.



Comentó que esa actitud del mandatario estadounidense es violatoria de la OMC y del todavía vigente Tratado de Libre Comercio (TLC), pero hay que asumir que estamos frente a un personaje al que no le importa violentar los compromisos internacionales.



Dijo que, nos guste o no, el acuerdo alcanzado por el gobierno mexicano ante Donald Trump fue lo mejor que pudo haber pasado en esta guerra comercial que, no sólo es contra nuestro país, sino contra todo el mundo.