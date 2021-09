"Nenis", con riesgo de ser detenidas en el Metro de CDMX

CDMX.- "¿Entregas en el Metro" - "Sí, nenis. Punto medio" Así es como Nicole y Karen acordaron la venta de una pijama en Metro Chabacano, pues a ambas les quedaba bien ese lugar para verse. Al llegar, Karen esperó en los torniquetes, aunque Nicole temía ser detenida por los policías en el andén, en donde hay una cartulina en la que se avisa que no se puede vender en las instalaciones del Servicio de Transporte Colectivo (STC).

Estoy viendo que hacen burla a las mujeres que emprenden vendiendo productos en línea diciéndoles Neni.



¿Vender es malo? No.



¿Por qué burlarse? No le veo lo gracioso.



Me parece muy mediocre querer hacer menos a quienes buscan fuentes de ingresos, digo tú también puedes, ¿o no?