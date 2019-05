Romo niega que vaya a renunciar a su cargo federal

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, desmintió la versión de su supuesta renuncia a su cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Totalmente falso. Aquí estoy. Claro que no. Nunca he renunciado, nunca he pensado renunciar. De eso ni se preocupen, aquí estoy encantado de la vida”, dijo.

Entrevistado previo a una reunión privada con el banco de inversión Credit Suisse, Romo aseguró que no hay divorcio con el presidente ni con el sector privado.

“Nunca ha habido. ¿Cuál divorcio? Aquí estamos”, subrayó Romo.

Sobre la presión que representa Pemex para las finanzas públicas del país, Alfonso Romo comentó que el gobierno tiene el compromiso de arreglar los problemas que heredó de pasadas administraciones. “Lo más importante en la vida es convertir los riesgos en oportunidades. Vamos a demostrar cómo le vamos a dar vuelta a todo lo que hemos recibido en muy mal estado. El reto es componerlo y lo vamos a componer”.

Romo descartó que la economía del país se encamine a una recesión, aunque admitió que los indicadores suponen “una cachetadita” para el gobierno.

“Yo no la veo”

“Yo no la veo, sinceramente no la veo para nada. No veo los números. No veo una recesión por nada”, aseveró ante un grupo de periodistas Romo, mano derecha del presidente López Obrador.

Desechó así las advertencias de algunos analistas después de que la economía mexicana se contrajera 0.2% en el primer trimestre del año respecto del último trimestre de 2018.

“Este primer trimestre nos dio una cachetadita y eso es como cuando uno monta a caballo, te vuelves a subir para saltar mejor”, dijo Romo a su llegada a una convención de inversionistas en la capital mexicana.

Apoyo Líder patronal

Alfonso Romo es “factor de equilibrio”, consideró ayer Gustavo de Hoyos Walther.

”Buena noticia”

La permanencia de Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia es una buena noticia para el gobierno federal, sobre todo por ser un factor de equilibrio frente a radicalismos, dijo el presidente de la Coparmex

”Factor de equilibrio”

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente del sector patronal escribió: “Su renuncia implicaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdiere a un colaborador leal, factor de equilibrio frente a radicalismos e interlocutor confiable para amplios sectores sociales”.