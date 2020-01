"Ni un paso más": Sindicato de Notimex iniciará huelga mañana

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) informó que mañana jueves iniciará una huelga contra la agencia de noticias del Estado mexicano.

Vía Twitter, la agrupación señaló que con la actual directiva, encabezada por Sanjuana Martínez, se han violado más de 30 cláusulas del contacto colectivo.

También denunció que se cancelaron las vacaciones de los colaboradores sindicalizados, por lo cual acusan de atentar contra sus derechos.

Problemas laborales

Otro de los señalamientos del Sutnotimex es que "de forma arbitraria se han cambiado jornadas laborales y días de descanso sin tomar en cuenta al empleado y al sindicato como está establecido".

Responde la agencia

Por su parte, Notimex compartió un comunicado en el cual señala que el sindicato incurre en "acoso, prácticas ilegales y mentiras" en su contra.

Además de iniciar una campaña de desprestigio contra la agencia que dicen defender, ahora amenazan con afectar nuestra fuente de trabajo al chantajear con un estallamiento de huelga"

De acuerdo con el organismo, el Sutnotimex ya no tiene agremiados ahí.

"Los verdaderos trabajadores no permitiremos que un grupo de personas acostumbradas al poder y a las prácticas corruptas ponga en riesgo el sustento de nuestras familias", se afirmó.

La opinión de AMLO

Sobre el conflicto en Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe respetar el derecho a huelga.

"No he hablado con ella (la directora de la agencia) para darle una instrucción en particular", respondió a pregunta de un reportero.

"Hay una instancia, una autoridad que no recibe consignas y es la que resolverá el caso de Notimex… dejemos que esa autoridad lo resuelva", manifestó.

"Si no llegan a un acuerdo, no hay que tenerle miedo a una huelga. No me preocupa", concluyó.- Con información de redes sociales

