Niega amparo a niña con cáncer contra dichos de López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal consideró que las declaraciones del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell sobre los niños con cáncer "golpistas" fueron desafortunadas y discriminatorias, sin embargo, negó amparar a una niña de cuatro años que pedía ser indemnizada por el daño que le ocasionaron los dichos del funcionario.

El secretario en funciones de juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, Mauricio Martínez Wittig indicó que no es posible compensar económicamente a la pequeña Mariana "N", quien padece leucemia linfoblástica aguda, por las declaraciones de Gatell ni imponer al subsecretario medidas de satisfacción o garantías de que no volverá a emitir dichas declaraciones.

En su sentencia, el juez indicó que Mariana puede solicitar la reparación integral de los daños que le pudieron causar las declaraciones de López-Gatell pero por la vía administrativa, es decir, a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

"Te hago saber que repruebo sus manifestaciones (del subsecretario); me parecen abiertamente discriminatorias por estar basadas en un tema de salud. No se puede politizar la salud de los niños. Definitivamente no", enfatizó el juez en el formato de lectura fácil de la sentencia que emitió en el caso de Mariana "N".

"Desgraciadamente, en este asunto no podría ordenar al subsecretario que te pague el daño moral que dice tu mami te ocasionaron sus declaraciones; tampoco puedo obligarlo a que ofrezca una disculpa pública; ni a que se abstenga en el futuro de exponer argumentos similares. No, y no porque no quiera, sino porque la Ley que rige al amparo no lo permite".

En su amparo Mariana "N", cuyo nombre modificaron a petición de sus padres, señaló que debe recibir quimioterapia con un medicamento llamado ciclofosfamida pero que en el Hospital del Niño Poblano, donde recibía atención, le dijeron que no tenían la medicina para continuar con su tratamiento.

El juez consideró que el Hospital violó el derecho a la salud de la menor; y, puso en riesgo su vida pues en sus informes dicha autoridad demandada afirmó que sí tenía ciclofosfamida.

"Estoy ordenando al Hospital que te aplique tu tratamiento y medicamentos en tiempo y forma, cumpliendo todas y cada una de las recomendaciones de tu doctora", señaló el juez. Terminando el tratamiento, le estoy ordenando al Hospital que debe también darle seguimiento a tu fase de recuperación".

En el formato de lectura fácil el juzgador aseguró a la menor que en adelante ni su mamá ni sus abogados van a tener que estar casi rogando al Hospital para que le den el servicio al que tiene derecho.