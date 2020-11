Niega encubrimiento

“Nos sorprendió la investigación”, reitera AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a él y a su gobierno les sorprendió la investigación y detención, el 15 de octubre pasado en Estados Unidos, del general Salvador Cienfuegos, por cargos de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, pues señaló que existe un acuerdo de colaboración entre ambas naciones, en el cual “debe prevalecer la confianza”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reclamó que haya sido el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien haya informado de la detención del exsecretario.

“Nos sorprendió esto del general Cienfuegos, en el sentido de que no sabíamos. De repente el embajador de Estados Unidos le informa al secretario de Relaciones, el secretario de Relaciones me informa. ¿Cómo, si existe un acuerdo de colaboración y si debe de prevalecer la confianza? Nosotros no somos encubridores, no somos cómplices de nadie”, dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario apuntó que ha existido la propuesta del gobierno de Estados Unidos de calificar como “terroristas” a bandas de delincuentes, algo a lo que su administración se opuso. “Dijimos: No. ¿Por qué? Porque al tener esa categoría de terroristas, pues entonces cualquier país podría intervenir de manera directa en asuntos que solo nos corresponden a nosotros”, señaló.

Contraste

La postura del gobierno federal, que ha negado en todo momento haber tenido conocimiento del proceso estadounidense contra Cienfuegos, contrasta con la opinión de John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien el 16 de octubre pasado —un día después de la detención de Cienfuegos— volvió a la polémica en redes sociales luego de adjudicar la detención del general a la Cuarta Transformación (4T)

De acuerdo con una publicación online de Reporte Índigo, el académico y periodista aseguró entonces que el presidente López Obrador sabía del caso y permitió el operativo y la captura del exsecretario de la Defensa Nacional.

“No se confundan. La detención de #SalvadorCienfuegos es logro de la #4T. Se le informó a @lopezobrador_ hace 15 días sobre el caso y permitió que la justicia siguiera su curso. @JoseAMeadeK o @RicardoAnayaC hubieran salido CORRIENDO a avisar y esconder a su cómplice”, escribió el investigador en Twitter

“López dice que hace unas horas se enteró, y tú sales que hace 15 días …Vaya forma de gobierno. Pura Sincronía”, respondió un usuario.

“En resumen .... la estrategia de AMLO fue no hacer nada”, escribió otro. “Pues tu patrón ya dijo que el no sabía nada. Como siempre. Pero ya cambiará su declaración. Ya estamos acostumbrados”., tuiteó otro usuario.

Por su parte, López Obrador reiteró anteayer que en México no hay cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional por narcotráfico, después de que la DEA pidió su captura que se efectuó en el aeropuerto de Los Ángeles, California.